嗆川普保護戀童癖遭比中指！福特工人爆紅

▲美國總統川普因愛潑斯坦檔案被抗議人士當面酸保護戀童癖，川普聽聞後比出中指回應。（圖／翻攝自@mrsunshinebabyX）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）週二參訪密西根州的一家福特貨車工廠時，一位抗議人士稱川普是「戀童癖保護者」（pedophile protector），結果川普比中指回敬，還飆罵F字髒話，引發熱議。之後有外媒指出，該位抗議人士是美國汽車工人聯合會的成員，是一位工廠的流水線工人，事發後已遭到停職。對此，有網友發動募款聲援，短短半天募款金額就超過14萬美元，約新台幣442萬元。

根據《Newsweek》報導，該為抗議工人是40歲的薩布拉（TJ Sabula），他在接受媒體訪問說自己「絕對一點也不會後悔」，但坦承擔心遭到政治報復，以及因此丟掉工作。薩布拉之後還把自己社群媒體的大頭照換成川普的中指照。

▲事後薩布拉把自己的顯示大頭照換成川普中指照。（圖／翻攝自網路）

薩布拉是美國汽車工人聯合會的成員，美國汽車工人聯合會證實薩布拉在事發後已遭到停職，福特則表示，「我們不容許任何人在我們的廠房內發表此類不當言論。發生這種情況時，我們有一套處理流程，但我們不便評論具體的人事處理細節」。

有網友今日凌晨在GoFundMe募款平台上替薩布拉發起募款，稱薩布拉才是「真正的愛國者」，半天時間已有超過6000人捐款，捐款金額達到14萬943美元，募款項目的目標金額設定在15萬美元。許多網友紛紛在底下留言替薩布拉加油，「感謝你行使言論自由」、「你說出了我們很多人的心聲」。

川普深陷淫魔富商愛潑斯坦案爭議

川普之所以遭到指責保護戀童癖，是因為川普政府公布的愛潑斯坦檔案既緩慢且不完整，另外，川普的名字也曾多次出現在愛潑斯坦檔案中，川普在1990年代至少搭乘過愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的私人飛機8次，其中一次同行者包括一名20歲女子。不過，這不能說明川普有任何違法行為，許多知名人物都曾出現在愛潑斯坦檔案中，包括前總統柯林頓。

上週，加州民主黨眾議員卡納（Ro Khanna）和肯塔基州共和黨眾議員托馬西（Thomas Massie）共同提案，請求法院任命一位特別主事官來監督並強制愛潑斯坦檔案的全面公開。

對於川普朝抗議人士比中指罵髒話，白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）表示，「一名瘋子歇斯底里地瘋狂咆哮、大罵髒話，總統對此給予了適當且明確的回應」。密西根州民主黨議員特萊布（Rashida Tlaib）則表示，前總統歐巴馬也曾在視察行程時遭到抗議，「但當時沒有人因此被解僱」。

