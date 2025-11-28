嗆巨額軍費買不到和平 羅智強：還敢不敢喊「我們都是烏克蘭人」

羅智強問民進黨政府是否敢再喊「我們都是烏克蘭人」。（翻攝自立院直播）

國民黨立委羅智強今（28日）在立法院國是論壇上，針對當前台海局勢的變化，對執政黨政府提出嚴厲質疑。他以「十年風雲患、台海起狼煙」等詩句開場，感嘆昔日兩岸以「台灣最美的風景是人」相互稱道，如今卻籠罩在戰爭陰影之下，更以烏俄戰爭作為對照，指出民進黨曾多次表態「我們都是烏克蘭人」，喊話行政院長卓榮泰，民進黨是否願意再度重申同樣立場？

羅智強在發言中對比今昔，指出總統賴清德日前提及「2027年可能爆發台海衝突」的相關發言，已造成民眾不安，「什麼時候台海的和平，變成今日可能被戰爭籠罩？這難道不是全體台灣人民最需要思考的事嗎？」

羅智強向列席的卓榮泰喊話，民進黨曾多次表態「我們都是烏克蘭人」，是否願意再度重申同樣立場：「民進黨都是烏克蘭人！台灣要當烏克蘭人！要不要再說一遍？」他更深入指出烏俄戰爭造成的大量傷亡和流離失所，最終可能換來近乎「投降」的28點協議。

針對國防安全方面，羅智強質疑政府編列的國防預算已大幅膨脹，年度國防支出加上高達新台幣1.25兆元的特別預算，總額已達2.2兆元。他質疑，國防支出從馬英九時期的每年3,000億元，至如今的9,500億元，兩岸兵力相向的現況未見改善，巨額軍費究竟買到了什麼，台灣的安全是否真正有所提升。羅智強最後強調，國民黨並非反對戰備，但反對的是使台灣走向高風險的戰略路線，呼籲政府必須重新檢視其國安與軍費政策方向。

面對羅智強激昂的連串質疑，卓榮泰並未回應，僅以紅筆輕點額頭；一同坐在前排的勞動部長洪申翰則微笑以對。

需要注意的是，前述羅智強所指28點協議，是由美方提出的烏俄和平協議，仍在交涉中，傳出可能縮水為19點，將刪除烏克蘭認為不可接受的條款，比如不能加入北約和割讓領土等。另外，行政院提出的國防特別預算，為8年1.25兆元，非單年度投入1.25兆元，因此2.2兆元說法並不精確。





