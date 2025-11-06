嗆廢死假仁假義、欺世盜名 王世堅金句連發怒噴法務部：我可能死得比36死刑犯還早

王世堅在院會質詢鄭銘謙。圖／翻攝自立法院議事轉播頻道

我國死刑存廢爭議性不斷，民進黨立委王世堅日前質詢法務部長鄭銘謙時，不滿死刑執行進度金句連發開罵，痛批主張廢死的人是「假仁假義、欺世盜名」，目前還有36名死刑犯未決確定，等全部執行完可能在場的人都作古了，死得會比這些死刑犯還早。

王世堅日前在立法院院會針對廢死議題質詢行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙時，指出目前仍有36名死刑犯尚未執行，有的甚至已經判決超過30年了，大法官釋憲後設定4大條件，包括「最嚴重的犯罪情節」、「最嚴謹的審判程序」、「合議庭一致判決」、「精神鑑定」，過了一年目前評估進度如何，卻得到鄭銘謙回函「具體個案情節，本部實難提供，敬請諒察」，讓王世堅當場大聲痛斥鄭銘謙「我完全不諒解」。

廣告 廣告

王世堅在院會質詢鄭銘謙。圖／翻攝自立法院議事轉播頻道

王世堅直言，執行死刑是法務部的責任跟釋憲無關，都給兇手強制辯護（義務辯護律師）了不是嗎？一年15億經費法扶就佔了12億，高達8成是花在加害人（兇手）身上，這樣子還不夠嗎？那些主張廢死的人，送他8個字「假仁假義、欺世盜名」，他們集體的虛偽，把簡單的事情複雜化，要求鄭銘謙給一個交代。

王世堅強調，自己給予壓力並非針對鄭銘謙個人，而是針對他書面的答覆，這不是只是回答王世堅而已，而是答覆整個立法院，答覆2300萬國人同胞，「殺人償命這是千古不變的定律不是嗎？」聽從那些偽善者說要考慮加害者的人權，那請問被害人的人權在哪裡？

王世堅認為，本來罪與罰要等量，什麼罪有什麼罰，為什麼偏偏來到罪大惡極、罪無可逭該死刑的時候就折扣、就不能執行，這不是很奇怪嗎？然後法務部跟著唱和，「加害人有教化的可能、已經在懺悔了」，但死刑很重大的意義就是，還被害人公道，就是這麼簡單，不要慷被害人之慨。

王世堅以2014年12月師鐸獎女教師遇害慘死為例，案發至今11年，一般人自費辯護律師頂多找2位，我們是派3位一等一的律師替他強制辯護，每一次審判都是對被害者家屬如同一刀一刀再加害他們一次。加害人要懺悔可以，執行死刑槍斃以後，到陰曹地府去懺悔，如果政府不公正執行死刑的話，還跟那群假仁假義、戴著偽善面具的人慷被害人之慨，那法治就會崩解。

鄭銘謙回應，目前36位未決確定的死刑犯，正由最高檢察署依憲判意旨審查，這部分還是要審慎，目前已執行1位死刑犯。王世堅隨即打斷，稱執行1位「給你們喝采，拍拍手鼓掌」，但照這個進度，等36位死刑犯執行完，可能在場的人都作古了，「我們會死得比他們早，這對嗎？」只有被害人跟家屬有原諒的權力，其他人尤其是政府，沒有原諒的權力，對於鄭的回答，王世堅直言「我還是聽不懂」。

針對精神鑑定的部分，王世堅直言在法律上也是加害人脫罪的方法，就算兇手真的有精神障礙或心智缺陷，那人家就活該倒楣被他殺嗎？有精神障礙，有心智缺陷，不會去住精神病院嗎？他家屬沒有責任應該把他們管好嗎？讓他們出來亂害別人，可以這樣嗎？王世堅更直接點破，「表面上沒有廢死，但其實在你心裏面已經廢死了嘛」。



回到原文

更多鏡報報導

北檢查辦太子集團洗錢案 豪乳甜美女特助意外成「嬌點」

玩高空滑索慘送命！名校長與15歲兒被「上百蜜蜂螫死」 全身布滿紅點嚇壞醫師

自封玉皇大帝！網路邪教靠短影音詐取2千萬 教主誆10名女信徒「注入能量」