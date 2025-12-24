嗆廢死假仁假義！ 王世堅：喜歡就移民去北歐

民進黨立委王世堅。（圖／TVBS）

台北市日前發生的隨機傷人事件再次引發社會對死刑存廢的討論。台灣廢除死刑推動聯盟以「殺錯無法回頭」為題發文，呼籲政府立即停止執行死刑，此舉引發網友大量反彈留言。民進黨立委王世堅對此表達強烈反對，直指廢死是「集體的虛偽」，更建議廢死支持者移民北歐。同時，賴總統除了向北捷救人勇者致敬，也呼籲立法院盡速審查總預算，以提升社會防衛韌性。

民進黨立委王世堅。（圖／TVBS）

王世堅針對廢死聯盟的言論表示，支持廢死是在凸顯自己的假仁假義，他認為廢死就是集體的虛偽。王世堅強調，嚴格執行死刑不要廢死，這與錯假冤案是兩回事。他更進一步表示，廢死支持者屬於極少數，建議他們移民到已廢除死刑的國家。這次爭議源於張文引發的隨機殺人事件，包含嫌犯在內共造成4人死亡，王世堅再次堅決表明支持死刑的立場。

對於此事件，賴總統除了向北捷捨身救人的勇者致敬外，也下令相關單位加強安全措施。民進黨發言人吳崢表示，針對人群聚集的公共場所以及大眾運輸系統，必須持續強化整體維安作為，確保民眾的安全。賴總統也呼籲立法院盡速審查總預算，以提升社會防衛韌性。

民進黨發言人吳崢。（圖／TVBS）

除了死刑議題外，大法官人事同意權也是當前政治焦點。總統提名的7位大法官在暑假遭封殺後至今仍懸缺。最近5名大法官做成判決，宣告藍白修法的憲訴法違憲無效，但另外3位大法官持不同意見。對此，王世堅表示，不是事事都要釋憲或由大法官解決國家大事，否則選那麼多立委和總統要做什麼。

王世堅雖然提到五權分立不方便評論，但他的反問也道出了他對於權力分立與憲政運作的看法。此次事件不僅再次凸顯了台灣社會對死刑存廢的分歧，也反映了在重大社會安全事件後，各政治勢力對於如何維護社會秩序的不同主張。

