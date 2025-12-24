嗆廢死就是集體虛偽 王世堅：不服的人拜託請你移民

王世堅表示，廢死就是集體虛偽，社會很清醒，絕大多數民眾不會去犯這毛病，不要陷入集體虛偽。（圖／黃鵬杰攝）

北捷日前發生隨機殺人事件，民進黨立委王世堅今（24）日表示，就以現在已經判定的36位未槍斃死刑犯來說，哪一位不是罪大惡極、罪無可逭ㄧ年半執行一位，在場的人都作古了，這36位還沒有執行完畢；法律是要為人民服務，台灣超過兩千萬名人民認為不可廢死，認為法治敗壞就是來自死刑遲遲不執行，當然信心就會喪失，就是怎麼簡單，不必再多討論，「如果不服的極少人，拜託請你移民到廢死國家，國家的法律本來就要為自己人民服務」。

王世堅表示，嚴格執行死刑、不要廢死，這跟錯假冤案完全是兩回事，就以現在已經判定的36位未槍斃死刑犯來說，哪一位不是罪大惡極、罪無可逭，所有罪證都非常清楚，而且還有他們的自白書，法律就是為人民服務，九成以上台灣人民主張什麼罪怎麼罰，罪大惡極時當然是死刑。

王世堅指出，死刑光一個目的就不該廢死，也就是「還被害者公道」，殺人償命是千古不變的定律，若一再縱容死刑犯，反而會讓法治崩解，人民會認為把武器權還給人民，人手一槍、人手一刀，如果政府無法維護被害人公道，就讓人民自己維護、自己討回來，可以這樣嗎？這樣法治是不是就崩解？

王世堅直言，只有被害人有原諒權益，所以不要在那邊假仁假義，任何第三者都沒有這個權力去原諒，跟你何干？光憑自己的正義感，是法治社會的成員，就應該支持法治，說三道四幹什麼呢？用廢死凸顯自己假仁假義嗎？

王世堅強調，廢死就是集體虛偽，社會很清醒，絕大多數民眾不會去犯這毛病，不要陷入集體虛偽。

王世堅表示，現在所有在判刑案件，其他的重大案件，哪一些是錯假？大家拿來討論啊，講什麼呢？大家不要再浪費時間，國家還有更重大的事情，不要把單純事情複雜化，公權力來自公信力，如果公信力蕩然無存，為何人民幹嘛授權政府呢？

對於廢死主張，王世堅表示，法律是要為人民服務，北歐有一兩個國家主張廢死很好啊，他們的法律為他們國家的人民服務，那是他們，但台灣超過兩千萬名人民認為不可廢死，認為法治敗壞就是來自死刑遲遲不執行，當然信心就會喪失，就是怎麼簡單，不必再多討論，如果不服的極少人，拜託請你移民到廢死國家，國家的法律本來就要為自己人民服務。

對於先前質疑過死刑執行率太低，王世堅直言，卓榮泰上任後執行了一位，非常肯定卓榮泰跟鄭銘謙當時很積極的進行，但大家想一想，一年半執行一位，還有36位，早就該執行了，「那等在場的人都作古了，這36位都還沒執行完畢」。

王世堅表示，既然全民共識如此，當罪大惡極、罪無可逭、罪證確鑿時，那就執行了。他特別針對法務部要求，執行死刑是法務部責任跟職責，有無針對釋憲要求事項列出來，趕快來補足，應該把事情簡單化，這也是維護法治尊嚴，同時還給被害人公道，只有被害人跟被害人家屬才有原諒的權利，其他人不要慷被害人之慨。

