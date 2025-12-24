嗆廢死集體虛偽 王世堅「法律為各自國民服務」：不服就移民到廢死國家
記者劉秀敏／台北報導
北捷台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，連同墜樓身亡的兇嫌張文在內，共釀成4死11傷，此事件也再度引發死刑存廢的討論。民進黨立委王世堅今（24）日表示，「殺人償命」是千古不變的定律，如果一而再、再而三地縱容這些死刑犯，反而會讓法治崩解。他並強調，法律是為各自國家的人民服務，北歐有國家主張廢死很好，那是他們國民認為不需要死刑，但台灣多數人民都認為不可廢除死刑，如果不服的人是那麼極少數，拜託移民到認為應該廢死的國家。
王世堅今日出席中執會前受訪表示，他主張嚴格執行死刑、不要廢死，這跟錯假冤案完全是兩回事，就以現在已經判定十幾、二十年這36位未槍決的死刑犯而言，哪一位不是最大惡極、罪無可赦？所有的罪證都非常清楚，還有他們的自白書。
王世堅直言，法律就是為人民服務，90%以上的台灣人民都主張什麼罪、什麼罰，當罪大惡極時，當然就是死刑，不應該把它廢除，目的就是還被害者公道。「殺人償命」是千古不變的定律，如果一而再、再而三地縱容這些死刑犯，反而會讓法治崩解，人民會認為「就把武器權還給我們」，如果政府不能維護人民、維護那麼多被害人的公道，那就讓我們自己維護，「這樣子是不是法治就崩解了？」
王世堅強調，只有被害人有原諒的權利，「不要在那邊假仁假義，任何第三者都沒有權利去原諒」，第三者光憑自己的正義感，是法治社會的成員就應該支持法治啦，為什麼說三道四，用廢死來凸顯自己的假仁假義嗎？「我認為，廢死就是集體的虛偽。」台灣社會很清醒，絕大多數的民眾不會犯這個毛病，不要陷入集體的虛偽。
王世堅直言，這跟什麼錯假冤案有什麼關係？現在所有判刑的案件，哪些重大案件是錯假？大家可以拿出來討論，希望大家不要再浪費時間，國家還有更多更重大的事情，不要把簡單的事情複雜化，公權力來自公信力，來自人民相信政府、相信法治，如果公信力蕩然無了，那人民幹嘛授權給政府？
王世堅表示，北歐有一、兩個國家主張廢死，那很好啊，法律為各自國家的人民服務，他們國家多數的人民認為不需要死刑，有更高規格的做法，但那是他們；在台灣，多數人民都認為不可廢除死刑，認為國家現在法治敗壞、崩毀，就是因為死刑遲遲不執行，當然會喪失信心。台灣的法律就是為台灣2300萬人民服務，如果不服的人是那麼極少數，「那拜託，請你移民到認為應該廢死的國家。」
談到死刑實際執行情況，王世堅說，行政院長卓榮泰上任後執行了一位，這點他非常肯定卓榮泰與法務部長鄭銘謙，他們確實很積極地進行。但是大家冷靜想想，一年半執行一位，另外還有36位早該執行的死刑犯，如果依照這個速度，等在場的人都作古了，這36位還沒有執行完畢。
王世堅認為，既然全民的共識是這樣，當罪大惡極、罪無可逭、罪證確鑿時，那就執行了，而且他也特別要求法務部，因為執行死刑是法務部的職責，針對釋憲對死刑的要求事項，將這36位死刑犯列出來，有符合的就執行，有疑慮的就補足，把事情簡單化，維護法治尊嚴，同時還給被害人公道，「只有被害人跟被害人家屬才有原諒的權力，其他人請不要『慷被害人之慨』。」
