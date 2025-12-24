嗆張文是我哥！台中男揚言「完成遺願」：大規模殺人 警火速逮人

社會中心／羅欣怡報導

羅姓男子在網路留言恐嚇。（圖／翻攝畫面）

張文在台北捷運和中山站商圈犯案，取走3條無辜生命，自己也墜樓身亡，但隨之而來的「模仿犯」一個接著一個冒出，檢警通力合作抓出移送法辦。沒想到，羅姓男子23日在 TikTok（抖音）等社群平台，揚言要殺害數十人到上千人，還說要完成張文未完成的事。警方昨日循線逮人，依刑法恐嚇危害公共安全等罪嫌，移送臺灣南投地方檢察署偵辦。

羅姓男子揚言要完成張文的遺願，製造社會恐慌。（圖／翻攝畫面）

該貼文聲稱自己是「張文的弟弟」，還揚言要替哥哥完成「未完成的遺願」，更直接點名台中多處公共場所，「我會在台中的麥當勞犯下殺人事件，而我要殺50人，台中秀泰影城我要殺500人，最後則是在豐原愛買殺人，殺1000人」，還誇口犯案時間將在過年期間，並聲稱會攜帶汽油彈、手槍、開山刀、手榴彈等武器，甚至自稱與張文屬於同一個組織，刻意影射日前台北市的隨機攻擊事件，引發網友恐慌。

警方認為該貼文已涉及恐嚇性言論，嚴重影響公共秩序，立刻通報並與台中市政府警察局刑警大隊科偵隊、屏東縣政府警察局等單位共組專案小組，全力追查。

警方火速逮人。（圖／翻攝畫面）

南投刑大隨即報請南投地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」李英霆檢察官指揮偵辦。檢察官核發拘票後，專案小組在當天就在台中市豐原區將羅姓嫌犯緝獲到案，並查扣其用來發文的手機1支。全案依刑法恐嚇危害公共安全等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

南投縣警察局長謝宗宏也嚴正呼籲，網路不是法外之地，任何散布恐嚇、暴力威脅，或足以引發社會恐慌的言論，警方都會依法究辦。也提醒民眾，若發現可疑或危險的網路訊息，務必立即通報警方，一起守護社會安全。

