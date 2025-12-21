嗆彈劾賴清德比照「憲法法庭」 陳玉珍：不列入綠委已達罷免門檻

憲法法庭審理《憲訴法》部分修正條文，拒絕評議的3位大法官被從現有總額中扣除，僅5位大法官作成判決。對此，國民黨立委陳玉珍直呼，總統彈劾案立法院應該比照辦理，若把反對的民進黨立委不列入員額，那現在應該是百分之百贊成了，已達到罷免總統門檻。

陳玉珍。（圖／中天新聞）

國民黨、民眾黨立院黨團19日宣布，啟動彈劾總統賴清德。國民黨團書記長羅智強表示，在野黨團將提出三大行動，第一是即刻開始彈劾程序，第二是將要求被彈劾人到立法院說明，第三將建請立法院在全台灣舉辦彈劾公聽會，公聽會主軸是「彈劾違憲總統，全台守護憲法」。彈劾文以袁世凱比擬賴清德，指出為維護中華民國之憲政體制，反帝制、反獨裁、反專制擴權，根據《中華民國憲法增修條文》第四條第七項，對賴清德總統提出彈劾案。

藍白啟動彈劾賴清德。（圖／中天新聞）

陳玉珍今天在臉書發文表示，不同意的員額就是從總額中扣掉，意見不同的一律不列入分母計算，「憲判字第一號判決真是經典之作！」她直呼，從此以後小自開班會，大到開公司的董事會，只要跟掌權者意見不一樣的，比如市場派跟公司派意見不一樣的，全部扣除反對派在分母裡所佔的數額，全部不列入計算，「從此以後中華民國的會議都會是百分之百的贊成比例，那什麼市場派公司派請那麼多優秀的商務律師做什麼攻防呢？！」

憲法法庭判決《憲訴法》修正條文違憲，引發爭議。（圖／中天新聞）

陳玉珍說，立法院應該比照辦理，總統彈劾案，反對的民進黨立委不列入員額，「那現在應該是百分之百贊成了，已經達到罷免總統的門檻了！」

