嗆彈劾賴總統也沒排除綠委 徐巧芯親解為何不通過大法官人選

憲法法庭19日作出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，引發議論。國民黨立法院黨團今（22日）到台北地檢署告發謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥5名大法官涉嫌枉法裁判等罪。對此，國民黨立委徐巧芯指出，這場只有5名大法官的會議，本來就是違法違憲，國民黨才決定告發，有人問為什麼立法院不通過賴清德所提出的大法官人選，她要大家去看看，距離上一次賴總統提出人選，時間已經有多久了，且之前的人選與國民黨「反廢死」的立場就相當不同，也不能同意。

徐巧芯今在臉書發文，要肯定蔡宗珍、楊惠欽、朱富美這3位提出不同意見書的大法官，他們堅持自己對法律的堅持、提出不同意見、不願同流合污、不願成為政治攻防的一份子，更不願意成為綠油油的大法官，難道他們就錯了嗎？還要被網軍圍攻、更要被青鳥逼辭職，而這3位大法官，是在蔡英文前總統任內提名，也在民進黨佔多數的立法院通過人事權，他們之所以會有不同看法，純粹為了守護憲法、無關政治。

徐巧芯透露，昨天也看到很多專家學者力挺這5位違法違憲的的大法官，大家只要把這串學者名字，和當初支持大罷免的名單做比較，「沒有最像，只有更像」，同時這幾位違法的大法官，連「5大於6」、連數字大小都能分辨錯誤，儘管人數有少，還是堅持人數有過半。

徐巧芯續指，藍白立委在立法院人數雖然過半，但人數沒超過三分之二，但也沒有排除民進黨委員，直接說人數可以直接彈劾、罷免賴清德總統，藍白不可能做出違法的事情，但是應該守護憲法的大法官，他們就真的用這個當成理由，原來「排除異己，永遠會是百分之百」，沒有道理，有大法官迴避參加會議，就不把他們計算在現有總額，他們之所以沒來開會，就是按照修正後的憲法訴訟法，監察院召開這場只有5人的會議，本來就是違法違憲，國民黨才決定告發。

徐巧芯也提到，有人問為什麼立法院不通過賴清德所提出的大法官人選，大家可以去看看，是賴清德總統不願意提出合適的人選，讓立法院行使同意權，現在只差2位，且距離上一次提出人選，時間已經有多久了，且賴總統先前提出的大法官人選，很多位支持廢除死刑，這點與國民黨「反廢死」的立場就相當不同，也不能同意，且在國內，大法官的職責與廢死與否、是否合憲，與成為政策的一部分有非常大的關連，關係重大。最後她要求賴總統盡快提名新任大法官人選，也不要再把責任推給在野兩黨。

