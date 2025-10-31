嗆德國之聲記者「我不認同」 鄭麗文：普丁不是獨裁者！被扣帽子不公平
記者陳思妤／台北報導
國民黨新任黨主席鄭麗文曾表態願意見中國國家主席習近平，《德國之聲》今（31）日釋出鄭麗文的專訪。而鄭麗文不僅大談台灣不要成為第二個烏克蘭，甚至還和記者槓上，開嗆對方，「何必訪問我？你剛剛的判斷我並不認同，我非常地不認同！」甚至還語出驚人稱，俄羅斯總統普丁「並不是獨裁者」，這樣子的帽子扣上去太不合理，也不太不公平。讓記者傻眼直呼，「這個是開啟了一個新的國際理論」。
《德國之聲》今日釋出專訪鄭麗文的新聞跟影片，鄭麗文在專訪時被問到，習近平在賀電中提到希望可以推進國家統一，能說服習近平放棄兩岸統一嗎？鄭麗文直呼，這不是一個說服不說服的過程，所有人都可以說服習近平，也可以去說服川普，也可以去說服烏克蘭總統澤倫斯基。
鄭麗文還聲稱，沒有放棄武力保衛台灣的決心。但記者質疑，這說法跟不贊成國防預算增加到GDP的5%好像有矛盾。對此，鄭麗文高喊，完全沒矛盾，德國、北約也不願意，「請問全世界哪個國家你告訴我！願意GDP5%花在國防預算？」但記者隨即點出，北約沒有不願意，而且開始往GDP的5%邁進。然而，鄭麗文堅持，「我不認為是如此」。
鄭麗文也在專訪中高喊，「台灣絕對不可以是第二個烏克蘭！」記者隨即點出，台灣不想變成下一個烏克蘭，但台灣人也不想變成下一個香港。對此，鄭麗文稱，「我們不會是第二個香港，我們本來就不是香港，所以我們也不會成為第二個香港，這不會是問題」。她聲稱，「北京也沒有要把我們變成第二個香港啊！」
記者追問，北京想要把台灣變成什麼樣子？鄭麗文直呼，「至少我知道他沒有要把我們變成第二個香港！」台灣絕對不可能會是第二個香港，但是台灣很有可能變成是第二個烏克蘭，總統賴清德跟民進黨的做法跟講法，很可能把台灣變成第二個烏克蘭。
對此，記者直言，感覺這個決定權不在台灣手上，而是在習近平手上？這句話讓鄭麗文相當不以為然，皺著眉頭說，「我不這麼認為！我完全不這麼認為」。記者則說，「作為歐洲媒體跟您報告，那是您不這麼認為…」但話還沒說完，鄭麗文就不滿說，「那你不是訪問我嗎，如果你不想聽我的話何必訪問我？」接著，她更開嗆，「你剛剛的判斷我並不認同，我非常地不認同！」
記者無奈說，不認同沒關係，但俄烏戰爭爆發時，很多人也覺得應該可以透過談判和平解決。沒想到，鄭麗文又說，「我認為這個戰爭根本不應該爆發」。面對記者回應，「但是普丁的關係…」，鄭麗文又稱，「這不只是普丁的關係！」
記者直言，事實證明歐洲人已經認清了，如果一個戰爭要爆發，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權。這番話讓鄭麗文又相當不滿，語出驚人聲稱，「普丁並不是獨裁者！他是民主選出來的領袖」。這讓記者相當傻眼，直呼「普丁不是獨裁者？這個是開啟了一個新的國際理論」。
鄭麗文聲稱，俄羅斯已經民主化很多年，這個全世界沒有一個完美的民主社會，即便美國的民主都非常多的問題有待改革，「但他（普丁）是一個透過民主選票產生的總統，你就不能夠說他是個獨裁者，這樣子的一個帽子扣上去太不合理，也不太不公平，那澤倫斯基是不是？」
對於記者問，所以俄烏戰爭的爆發不是普丁發起？鄭麗文激動說，「當然不是啊！當然不是這樣！」這是一個非常複雜國際局勢，當北約答應了俄羅斯不東擴，北約一而再再而三的跳票、一而再再而三東擴，一直東擴到俄羅斯門口，這是今天烏克蘭爆發戰爭最核心的關鍵理由。她稱，為什麼戰爭延續到今天，如果今天澤倫斯基跟北約早就放棄不讓烏克蘭加入北約，這個問題都不會發生。
對此，記者無奈說，「前後因果好像有點…」。但鄭麗文又打斷記者，堅稱「我的因果絕對沒有問題！」她還說，西方有很多政治上面的宣傳，但這都不是事實。
【朱下鄭上】鄭麗文接黨魁「黨內3難題」待解 輩份不足恐令不出黨中央
【朱下鄭上】鄭麗文「黨外危機」曝 政治評論員：紅統標籤將成衰敗主因
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委驚：不知要走回哪條中國路
民進黨：鄭麗文重複中共話術 才是真正的「麻煩製造者」
