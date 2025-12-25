嗆恐攻兇手「是我哥」揚言屠殺上千人 嘴秋男遭聲押獲准

台中羅姓男子在網路上聲稱自己要展開大屠殺，遭檢方聲押獲准。（圖／翻攝畫面）

台北恐怖攻擊導致人心惶惶，網路上更出現模仿效應，羅姓男子於本月23日在TikTok等社群平台張貼多則威脅貼文，揚言要完成兇手「未竟之事」，並聲稱將屠殺數十到上千人，警方獲報後迅速將他逮捕並移送法辦，檢方訊後聲請羈押獲准。

羅男在貼文中自稱是兇嫌「弟弟」，並點名台中市多處人潮密集場所，包括速食店、影城及大型量販店，聲稱將攜帶汽油彈、手槍、刀械及爆裂物等武器行兇，甚至影射自己與先前台北市隨機攻擊事件屬於同一組織，刻意營造恐怖氛圍。相關內容在網路上流傳後，引發不少網友不安，紛紛向警方檢舉。

警方研判，該言論已涉及恐嚇並足以危害公共安全，隨即通報相關單位，並結合台中市政府警察局、屏東縣政府警察局等機關，共同成立專案小組展開追查於台中市豐原區將羅姓嫌犯查緝到案，並查扣其用於張貼恐嚇內容的手機1支，依刑法恐嚇危害公共安全等罪嫌移送地檢署偵辦。

南投地檢署檢察官複訊後認為，羅姓被告涉犯恐嚇公共罪、恐嚇危害安全等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，認有羈押必要性，向法院聲請羈押，南投地院則認為羅男涉有預謀殺人，且有恐嚇公眾及逃亡之虞，凌晨裁定羈押。

