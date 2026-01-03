嗆態度差！婦與清潔員爆衝突 竟持掃把意圖攻擊

屏東縣龍泉地區日前發生一起清潔隊執勤糾紛。（圖／翻攝自屏東大小事）





屏東縣龍泉地區日前發生一起清潔隊執勤糾紛。一輛負責資源回收的垃圾車正在執行勤務時，遭遇一名黑衣婦人攔阻。據了解，該名婦人疑似不滿清潔隊員的工作態度，雙方因此爆發言語衝突，婦人情緒激動之下，竟抄起手邊的掃把作勢攻擊，火爆過程全被一旁民眾錄下。



根據目擊者指稱與流出的畫面顯示，該名身穿黑衣的婦人當時怒氣沖沖，對著站在回收車後斗的清潔隊員大聲喝斥，甚至要求隊員立刻下車理論。隨後，婦人更憤而舉起掃把，猛力拍打回收車的車斗。

眼見衝突一觸即發，周遭民眾趕緊上前勸阻，試圖安撫婦人情緒。由於清潔隊尚有收運路線需執行，無法在現場久留與其爭執，駕駛隨即將車輛駛離，前往下一個回收點作業。然而，婦人見車輛開走似乎仍未消氣，一度表現出想追上去的態勢。



針對這起衝突，初步了解導火線疑為婦人指控清潔隊員態度不佳，進而演變成持掃把攔車的肢體動作。至於詳細的糾紛原因與後續處理，仍有待鄉公所清潔隊及轄區警方進一步調查說明。

