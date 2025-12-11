嗆搜索柯文哲全靠騙！律師揭聲請書理由是「和民進黨決裂」 檢察官斥遺漏重點

前台北市長柯文哲涉及京華城案，去年8月遭檢廉搜索，但他質疑北檢隱瞞事實騙取搜索票。李政龍攝



京華城案今（12/11）起進行言詞辯論，審判長提示證據詢問檢辯意見，辯護律師主張檢察官在聲請搜索時欺瞞法官，刻意不提對柯文哲有利的事實，還在聲請理由提到「2014年柯文哲與民進黨決裂，與財團越走越近」等政治評價和臆測，認為檢方靠騙票搜索，因此搜得證據全都不能用。但檢察官表示，這段話重點在後面兩句，指柯文哲和威京集團主席沈慶京密切接觸，卻沒進行廉政登錄。

檢方指控，前台北市長柯文哲涉嫌收受沈慶京賄賂，指示北市府放水京華城案，讓京華城違法取得最高20％容積獎勵。台北地檢署去年8月30日搜索柯文哲等被告住處、辦公室和民眾黨中央黨部，並表示在柯文哲家中搜出關鍵USB，其中存有Excel檔「工作簿」記錄政治獻金捐款金流和「小沈1500」，被檢方認為是柯文哲收賄的鐵證。

柯文哲的辯護律師蕭奕弘於今（12/11）日提示證據階段主張，檢察官透過不正方式取得搜索票，搜索得來的證據都不具證據能力，不能採用。蕭奕弘表示，檢察官在聲請搜索書寫本案未合法申請容積獎勵，但北檢在聲請搜索前，就已傳喚前北市府都發局都市規劃科長楊智盛出庭作證，他明明說《都市計畫法》第24條可以申請容獎，檢方卻絲毫未在聲搜書中提及。

柯文哲委任律師蕭奕弘批評檢察官欺瞞法官、騙取搜索票，主張搜索得來證據依法都不能使用。資料照。呂志明攝

蕭奕弘批評，聲搜書竟然引用媒體爆料，影射柯文哲和沈慶京有金錢往來，甚至提到「柯文哲原依靠民進黨選上台北市長，2014年與民進黨決裂，為了延續政治生命與財團越走越近」這類政治評論，完全是出於臆測。

柯文哲聽到搜索話題也忍不住拿起麥克風開砲。他表示，法官在偵查期間沒有多少時間可以看搜索聲請書，很容易就會准許搜索，指責檢察官心態就是騙個搜索票，還對他搜索54處，但聲搜書中提出的證據，到了起訴後也沒剩多少，幾乎都是靠搜索他家和查扣手機得來的。柯文哲強調，台灣也就民眾黨最乾淨，可以禁得起北檢查一年，也只查出這些，「如果把賴清德手機翻出來會有多精彩？」

柯文哲表示，檢察官可以騙得了人民一時，但沒辦法一直騙，強調他到2014年才當上市長，行事曆怎麼會有他2013年的行程，再度質疑有「東廠錦衣衛」。他痛批，北檢不是「押人取供」而是「押人逼供」，自己在候審室睡過幾天，他很清楚為什麼朱亞虎「人被抓上去，要他講什麼就講」，更斥責檢察官「還想用一樣的方法抄黃國昌。」

民眾黨團總召黃國昌涉入狗仔集團跟拍及收賄疑雲，近日遭北檢立案開啟偵查。李政龍攝

不過，蒞庭主任檢察官林俊廷翻開聲搜書，表示內容提及柯文哲接受京華城陳情，即使不符合都更條件，仍然同意開啟程序讓京華城申請容積獎勵，涉犯圖利罪等語，與起訴書內容大致相符。林俊廷也澄清，北檢搜索54處只有3處是柯文哲的住處和辦公室。

檢察官廖彥鈞則補充，柯文哲可能還沒看完全部證據，政風處取得的行事曆來自北市府的檔案伺服器，認為柯文哲應該去問北市府為何提供，不是問檢方如何取得。

