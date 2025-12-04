嗆搞大事「他X的清大逼我當鄭捷」 男大生遭送辦：課業壓力太大

一名男大生在社群發文「他X的清大逼我當鄭捷」引發恐慌。（翻攝自臉書國立清華大學招生策略中心）

一名夏姓男大生在社群平台發文放話聲稱在離開清大以前「一定要再搞一次大事」，甚至還在自我介紹寫道：「他X的清大逼我當鄭捷」，引發恐慌。警方今（4日）循線找到夏男並將他帶回偵辦，夏男供稱他是因為課業壓力過大，才在網路上發表激進言論。

要當清大鄭捷？ 當年陰影被起引恐慌

近日有網友在社群平台Threads發文分享，指出一名疑似清大學生的帳號透露出「想當鄭捷的念頭」，並分享其截圖，內容寫道：「X老子在離開清大化學之前一定要再搞一次大事，他X的最好是可以上新聞版面的那種，我恨透了這個地方」，該帳號的自我介紹更直言：「他X的清大逼我當鄭捷」。

2014年鄭捷的台北捷運隨機殺人事件，造成4死24傷，至今許多人心裡仍有陰影和創傷，這樣的發文立刻引發熱議，分享這張截圖的網友表示，這位夏姓同學似乎過得不太好，雖然已經刪文，但仍提醒清大的人最近務必小心，其他人則認為這會引起清大學生恐慌，呼籲通知校方並報警。

夏姓男大生在社群發文放話要搞大事，引發恐慌。（翻攝自Threads）

如願上新聞 警方2小時火速帶回偵辦

此事引發社群熱議，也如夏男希望的「躍上新聞版面」，但同時也已經驚動新竹市警方在事件曝光後2個小時火速循線找到夏姓男大生並將他帶回偵辦。據報，夏男初步向警方供稱是因為課業壓力太大，才會情緒失控在網路發表激進言論；警詢後將夏男依恐嚇公眾危安罪嫌函送法辦。

清大校方稍早也回應表示，將由系所和生輔組、教官介入，了解夏男的狀況，若為情緒性發文也會釐清原因、啟動輔導關懷機制，會在保護學生的前提下確保全校安全，不需過度恐慌。

