嗆政院版財劃法「too late」 黃國昌：火車已開走 民眾黨團會退回

民眾黨團上午召開「火車早就開走了 卓榮泰還在迷路」記者會，黨團總召黃國昌（中）、幹事長陳昭姿（左）、立委劉書彬（右）等人出席。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

針對行政院昨通過院版財政收支劃分法修正草案，民眾黨團今（21日）砲轟，行政院長卓榮泰已too late，火車早已開走，國家持續往前進，民眾黨團將退回院版，要求政院應依法編列預算。

民眾黨團上午召開「火車早就開走了 卓榮泰還在迷路」記者會，黃國昌、幹事長陳昭姿、立委黃珊珊、麥玉珍、劉書彬及黨團主任陳智菡出席。

黃國昌指出，去年在野黨推修法時，請卓榮泰內閣提院版，當時卓跳針稱「現在就是最好版本」，遲不願提出對案；直至立院三讀通過《財劃法》後，行政院才驚醒、提出院版，民進黨政府的失能、失靈、失覺，令人不可思議。

黃國昌批，行政院昨記者會謊話連篇，稱院版中央釋出金額有1兆2,002億、比立法院修法後的1兆1,683億還高，根本欺騙社會。他進一步說明，去年修法後，統籌分配款餅應更大塊，以今年預算規模試算要增加4,198億，加上一樣要給地方的一般性補助款與計畫性補助款，三項合計應為1兆4,329億。但去年修法後，政院竟偷偷違法挖掉計畫性補助款2,646億，因此卓拿出的數字才會變1兆1,683億，行政院還拿錯誤數據假稱院版給地方補助會比現行版本多，簡直墮落。

黃國昌強調，立院並沒授權政院可砍掉給地方的一般性與計畫型補助款，行政院卻違法編列預算；而行政院提出的版本不僅統籌分配款只剩8,213億（立院新修版為8,874億），更剋扣一般補助款從2,500億降低為1,421億、計劃型補助款則從2,954億降低為2,368億，每一項都比立院新修版少。

黃國昌砲轟，行政院不只用謊言新聞標題欺騙大眾，還自創「基本財政需要額」此種不存在法律名詞，卓榮泰滿口謊言，令人嘆為觀止。他直言，卓榮泰心態就是中央要繼續集權又集錢，就像立院今年刪掉中央政府所屬機關的預算636億，卓榮泰全數從地方的一般性補助款挖過來「就是擄人勒贖、綁架地方政府！」

黃國昌說，整個行政院正事不作，立院已經三讀修法、翻頁過去，火車已經開走、國家要往前進，卓榮泰你too late，國家不可能因為你遲交作業，全部停下來等你上火車，沒這種事。而民眾黨團態度很清楚，院版財劃法送來立院，民眾黨團會退回，要求行政院依法編列三讀通過的預算。

另針對公投法提再修正動議，陳昭姿提到，民進黨公投起家，在野時為了追求完整的公投，在街頭絕食抗議，標榜公投綁大選、絕不要鳥籠公投，2018年卻因中選會選務缺失，不思檢討，反而檢討人民，接著民進黨在2019年時趁機削減人民的公投權，修法變成每兩年一次，還選在每次的8月第四個週六舉行。

陳昭姿直言，民進黨剝奪人民權利，顧著權力、行政上的便利，完全沒想到「公投是人民的權利，不是政府的選項」，黨團立場是公投公告後的三至六月內，做好行政作業就得舉辦公投，若遇到全國性選舉要同日選舉。

陳昭姿強調，這不僅是民眾黨的主張，也是民進黨長期的主張；此外公投綁大選更具有民意基礎，據台灣民意基金會今年11月17日所發布的民調顯示，58%的民眾贊成恢復公投綁大選、28%不贊成，贊成較不贊成相距至少30%，差距兩倍，甚至連民進黨支持者過四成支持。這是非常穩固的民意，如果民進黨執意要把公投關進鳥籠就是跟全國主流民意對抗。

會後接受媒體聯訪時，被問到國民黨有個別立委有些對政院版表示肯定，後續藍白黨團否會再溝通？黃國昌回應，對國民黨個別委員聲音都尊重，但反應管道應該是他們黨團，國民黨團會抱持什麼看法，還沒聽到相關訊息，但民眾黨團意見已非常清楚。

