嗆政黨輪替後都可以這樣做！賴士葆轟不副署：這叫做獨裁一、獨裁二

記者陳思妤／台北報導

行政院長卓榮泰表態「不副署」藍白再度惡修的《財劃法》，也不會對停砍年金提出覆議，因為《財劃法》上次提覆議爭取說明機會，連報告都不讓他去報告。對此，國民黨立委賴士葆今（17）日痛批，不副署一號叫做財劃法，不副署二號叫停砍年金，這叫做獨裁一、獨裁二，「以後不管政黨輪替後，行政部門都可以這樣做啊，立法院可以廢掉了」。

賴士葆今天在立法院受訪時狂批，有沒有違憲要大法官憲法法庭解釋，賴清德跟卓榮泰現在是兼大法官？有什麼資格講立委違憲？行政院長跟總統很大喔？他稱，獨裁國家才可以這樣講，獨裁國家才可以由行政的最高首長說要不要做。

賴士葆又稱，卓榮泰毀憲亂政，「說法不好，那是你覺得啊！很多人民覺得好啊！」他表示，依法行政才是民主國家，不能無法無天，現在就是無法無天，高興就接受，不高興地就不接受。他又喊，一千多萬票組成的立法院，而卓榮泰選票基礎零，「一個人就把我們否決，他有什麼權力？」

賴士葆說，現在不副署一號叫做財劃法，不副署二號叫停砍年金，接下來還有不副署三號、四號、五號，「天啊！台灣這叫做獨裁一、獨裁二、獨裁三、獨裁四…」。他稱，賴清德藉著卓榮泰的手行使獨裁之權，「小心啊卓榮泰，你被賴清德當獨裁的劊子手，變成迫害台灣民主憲政的劊子手」。

賴士葆痛批，歷史絕對記上這一筆，這不是民主勳章，這是恥辱，是國恥，把台灣帶向獨裁國家，「以後不管政黨輪替後，行政部門都可以這樣做啊，立法院可以廢掉了」。他稱，跟北韓一樣，跟賴清德最喜歡批評的共產國家一樣，沒有國會監督，「以後就是獨裁一，獨裁第一步財劃法不覆議，獨裁二停砍年金…」。

賴士葆還說，不要忘了，立法院要對老百姓負責，有問題幾年後選舉被淘汰，負的是政治責任，行政院只有依法行政才是民主國家。

