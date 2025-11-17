嗆日會「頭破血流」！共軍今起黃海演習 日抗議旅遊禁令

中國11月17日至19日在黃海中部進行實彈射。（圖／翻攝自微博＠香港文匯網）





日本首相高市早苗之前在國會上談到，若發生「台灣有事」的情況，暗示日本可能出兵的「挺台言論」，立刻引發中國大陸一連串反彈。中國今天開始連3天在黃海中部進行實彈射擊，還呼籲中國人避免前往日本。面對中國一連串反制行動，日本官房長官木原稔今天發聲，表示日本無法接受。

砲彈一發接著一發，中國宣布17日到19日整整3天，解放軍在黃海中部部分海域進行實彈射擊。如此動作，也被解讀為中日惡化關係全面升級。

央視主播：「不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚。」

同一時間，中國文旅部還發通告要中國公民近期避免赴日，兩國交惡，全都因為日本首相高市早苗一句「台灣有事」的護台言論，引發中國對日文攻武嚇動作不斷。

中國外交部發言人林劍：「任何人妄想挑戰中國人民的底線，必將在14億中國人民用血肉鑄成的鋼鐵長城面前頭破血流。」

就怕日本人聽不懂，中國外交部還在X平台大打宣傳戰，用日文寫下「迎頭痛擊鋼鐵長城」及「頭破血流」等，撂重話狂嗆。

日本官房長官木原稔：「中國發布這類可能使兩國間包括留學與觀光在內的人員交流縮減的作法，與日中領袖會談所確認的推動戰略互惠關係等大方向不相符，日本政府關注中國所做出的一連串措施。」

對此，日本官房長官強硬回應，表示完全無法接受中國的作法，並派外務省局長級高官赴中國溝通，還將要求中方處置薛劍。

北京民眾：「這是國家之間（的問題），影響不到我們平民百姓。」中國呼籲公民暫勿前往日本，目前尚未對日本旅遊業造成明顯衝擊，兩家日本航空業者指出，機票訂位沒有受具體影響。

日本立憲民主黨黨魁野田佳彥：「不應發表損害國益的言論，作為領導者，發言自有其應該謹慎的時刻。」

日本在野黨認為，高市為挺台槓上中國，行為太過草率。自民黨代理政調會長田村憲久：「首相也在反省沒有充分說明背景之處，今後應該不會有此類發言。」

眼看雪球越滾越大，就連自民黨內高層都上節目透露，高市對此表達反省，未來恐怕不會有類似發言。

