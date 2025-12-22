嗆明「續擋國防特別預算」 翁曉玲：政府沒講清楚不會輕易放行

國民黨立委翁曉玲今（22日）表明，明天程序委員會會繼續擋下國防特別預算，在政府沒講清楚之前，在野不會輕易放行。（圖／鄒保祥攝）

總統賴清德宣布提出1.25兆國防特別預算，藍白主張賴清德應先到立院國情報告、一問一答，該特別預算已在程序委員會被3度封殺。國民黨立委翁曉玲今（22日）表明，明天程序委員會會繼續擋下特別預算，在政府沒講清楚之前，在野不會輕易放行。

近日《自由時報》獨家報導稱，翁曉玲等7名國民黨立委前往中國廈門參加台商活動，中方希望國民黨確保國防軍購特別預算、國安法制修正案等在本會期無法通過。翁曉玲今說，單純的廈門行就被民進黨抹黑，還強行將其與國防預算連結，相信綠營還會繼續操作。

翁曉玲強調，要再花1.25兆跟美國買軍武，賴清德難道不應該到立法院詳細報告嗎？什麼報告都沒有，就要花1.25兆，全國人民無法接受。明天就要開程序委員會，在野會繼續擋下來，原因就是賴清德不到立院報告、不願意講清楚到底國防預算是要做什麼事情、要買哪些東西。

翁曉玲並批，民進黨想要通過國防特別預算，還繼續抹紅、抹黑；在野於程序委員會已經連續3次擋下國防特別預算的草案，這是清楚不過。因為在這個政府沒有講清楚、說明白之前，在野的立場就是不會輕易放行這個特別條例。



