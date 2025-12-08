嗆曾格爾是「登山情色詐騙女」正宮沒與富商尪離婚！揭三年婚變歷程

娛樂中心／綜合報導

「登山女神」曾格爾因為與已婚富商陳坤保有染，遭正宮岳啟儒提告侵害配偶權，最後岳啟儒勝訴，她也在臉書首度完整回顧三年多的婚姻風暴，直指自己揭開的不是外遇，而是「登山情色詐騙」。

岳啟儒坦言，婚變爆發時情緒跌至谷底：「記得三年多前發生婚姻危機時，心情非常的 Sad。」當時友人介紹她向于美人傾訴，于美人安慰她說：「結婚二十幾年和伴侶最美好的日子也過過了，你現在有經濟能力有事業，一個人也可以過得很好，有人要把老公撿走，也是一件好事。」

她原以為婚姻會因此落幕，不料事件另一個轉折逐漸浮現。她寫道：「沒想到結局是沒有人把老公撿走，而是我踢爆了一場情色及登山詐騙。」岳啟儒近期受邀上于美人 Podcast《美人私房話》，錄製三集內容，談她從婚變、家庭背景到心理治療的完整心境。

曾格爾侵害配偶權獲得法院認證。（圖／翻攝自臉書）

她在節目中回憶成長經歷，談到婚姻現狀，「離婚容易相處難，如何不委屈自己」，並透露自己做了兩年半心理諮商，「我自己聽了訪問，也覺得我的故事高潮迭起很精彩，能夠這樣侃侃而談，因為我現在過得很好。」

她表示如今生活穩定，與丈夫已回歸正常生活，官司打了兩年獲得勝訴。她表示，案件意外讓社會注意到假借登山名義募款的詐騙行為，也促使她更投入女性獨立議題，「希望幫助更多女性」。她提醒遭遇困境的女性別急著陷入黑暗，並說曾格爾是「登山情色詐騙女」。

