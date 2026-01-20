嗆柯文哲「管好自己的嘴」！網紅酸國民黨1事：變聰明了

政治中心／周希雯報導

國民黨、民眾黨近來互動頻頻，有意促成「藍白合」應戰年底大選；不過柯文哲日前稱大罷免32:0，是有很多人是為了救他才投下反對票，放話「國民黨不要太高估自己的實力」，引發一票親藍支持者不滿開嗆「要開戰，說實話也沒人怕你」。不過，國民黨副主席蕭旭岑客氣表示「這是事實、對民眾黨只有感激」，百萬網紅Cheap看到這1幕也驚訝表示，藍營變聰明了，「為了大局可以裝孫子」，但也呼籲柯文哲「要好好管好自己的嘴」。

柯文哲18日曾表示，若不是大罷免32：0，他可能還在看守所裡，相信很多人是為了救他才去投票，話鋒一轉突開炮，「我的意思是，國民黨不要太高估自己實力」。對於柯文哲的開酸，蕭旭岑緩頰稱是「快人快語、善意的提醒」，難免很多人不適應，但藍營去年大罷免得以完封，的確有民眾黨的幫忙，「這是一個事實」、「對民眾黨只有感激，如果沒有他們支持，（藍委）不見得可以撐過大罷免」。他認為，黨內應用謙卑態度思考這句話，也呼籲支持者及黨員，不需要有太大的情緒反應，強調藍、白目前仍是「合作的政黨」。

面對柯文哲的嗆聲，國民黨副主席蕭旭岑客氣表示「這是事實、對民眾黨只有感激」。（圖／民視新聞資料照）

面對國民黨客氣的發言，Cheap驚訝表示「國民黨變聰明了」，直言「要是以前那群老藍男，八成玻璃心爆炸嗆回去：柯文哲別忘恩負義、得寸進尺，然後『假老二』的舊帳又被翻出來大酸特酸，接著民進黨看到藍白互毆，在旁邊笑到黑姑」。Cheap也笑說，「不得不說，老K真的變聰明了，以前的國民黨是『自尊心大於勝負』，現在是為了大局可以裝孫子」。

Cheap認為，柯文哲也要管好自己的嘴。（圖／民視新聞資料照）

不過對於柯文哲的嗆聲，Cheap也直言「我是覺得阿北要好好管好自己的嘴，阿北在土城期間，人家也沒落井下石、酸你假老二、活該之類的，反而盡力聲援。結果你一出來就叫『國民黨不要高估自己』，對啦，國民黨的傳統是大勝後自爆，但即使是事實，也不用自己講出來」。Cheap強調，柯文哲不能不是「要」管好自己的嘴，而是「早就該」管好自己的嘴。





