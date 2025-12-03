嗆武統到沒身分、丟工作！她喊遣返中配錢麗

▲中配錢麗因大肆宣揚武統，遭註銷身份、居留許可。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 原華碩員工、中配錢麗因經營臉書粉專宣揚武統，並多次指控同事及主管「支持台獨」，先後遭註銷台灣身分、戶籍，並遭廢止依親居留許可，依法不能使用健保、不能工作，據傳已從華碩離職。對此，科技專家許美華昨（2）日指出，內政部有做事，給讚！台灣是法治國家，就給錢麗行政訴願的合法權益吧！走完法律程序，請內政部盡快行動，把錢麗送回她最愛的祖國，叫她滾就是了！

許美華昨發文表示，之前在華碩鬧出各種統戰爭議的員工中配錢麗，在十月底已經被取消戶籍、國籍，回到依親居留。目前她已被內政部取消健保、在台工作，狀態從依親居留再退回到「停留」的最低階狀態。

許美華說，因為在半年多前的三月底開始，收到多位華碩員工粉絲投訴，她曾寫了好幾篇關於中配錢麗的荒謬事蹟，現在又有讓人振奮的新進展，要感謝其他中配持續檢舉。

許美華提到，錢麗在華碩內部一直非常囂張，除了在工會搞統戰，更曾經指控包括華碩CEO還有其他員工台獨，還搬出中國法條，說華碩觸犯中國的分裂國家罪；後來還經營臉書粉絲頁《中國人民解放軍》宣揚武統，讓華碩公司內部相當頭痛。

許美華也指出，華碩管理階層曾經記過錢麗幾次警告，但一直不敢下重手解僱她，就是擔心她鬧事找麻煩。如今內政部出手，終於幫華碩送走這個瘟神，到處陳情抗議的員工們也終於看到正義。

許美華痛批，錢麗還在臉書發文痛批綠色恐怖，還說自己的工作權，勞健保權益被損害，她將於30天內提起行政訴願，維護自身合法權益。最好笑的是，錢麗還發文說，希望全體台灣人民「未來請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有共產黨的遠見規劃，才能讓絕大多數台灣人民過得更好。」

許美華認為，就在香港大埔惡火，香港人連想要一個真相都不可得，香港已經完全被中國極權控制的今天，真是受夠了錢麗這種睜眼說瞎話的無恥統戰謊話。不是所有的中配都是錢麗。至於，到底什麼時候可以遣返錢麗這個在台高調統戰的第五縱隊？台灣是法治國家，就給錢麗行政訴願的合法權益吧！走完法律程序，請內政部盡快行動，把錢麗送回她最愛的祖國，叫她滾就是了！

