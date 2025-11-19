嗆民進黨造謠財劃法修法 高市議國民黨團諷：遇中央立刻腿軟！

高市議會國民黨團嗆民進黨團造謠，稱財劃法修法「對高雄不利」，事實上115年度統籌分配款、一般性補助及計畫型補助合計較去年不減反增。 圖：高雄市議會國民黨團/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 高雄市議會民進黨團今(19)日指控財劃法修法版本「對高雄不利」，對此國民黨團反嗆，民進黨遇到中央立刻腿軟，只敢攻擊在野黨，卻不敢為高雄市民爭一分錢，連修法表決要替高雄討回被中央惡砍的經費時，民進黨立委都烙跑，如今還好意思抹黑真正替高雄爭取財源的國民黨？

國民黨團表示，此次財劃法修法明確規定地方政府的一般性補助款不得低於修法施行前一年度的預算核列數，計畫型補助比率也不得低於過去十年同財力級次縣市的平均值，修法就是保障地方財源。

國民黨團說明，以高雄為例，依修法三讀結果，高雄市115年度統籌分配款達787億元，加上一般性補助將近190億元，全數要回，高雄財源已接近千億。而過去10年高雄計畫型補助平均為246.17億元。換句話說，以115年度統籌分配款、一般性補助及計畫型補助合計，高雄財源將超過1200億元，較去年不減反增。

國民黨團指出，民進黨團造謠稱「對高雄不利」，但根據高雄市115年度預算書，統籌分配款加上補助及協助收入共1274億元，較114年度的1228億元還多出46億元，明明財源增加，民進黨硬要造謠說減少，國民黨團痛批這種離譜說法到底是要騙誰？

國民黨團進一步表示，此次修法讓中央統籌分配款提高、一般性補助依法不得減少、計畫型補助也必須維持過去10年平均，保障地方財源，不用再看中央臉色。反問民進黨團，為何碰到中央就跪？難道不敢為高雄市民爭取最大利益嗎？

國民黨團強調，這段時間國民黨一次又一次要求市長陳其邁和市府向行政院討回遭中央惡砍的高雄經費，但市府不敢、民進黨也不願意，只會反過來羞辱高雄人、攻擊在野黨，陳其邁和民進黨做不到的事，只好由柯志恩和國民黨來做。

國民黨團最後表示，過去無論藍綠議員，都針對財劃法修法提出建議，希望高雄整體財源能夠穩定，不必仰賴中央補貼，如今國民黨推動財劃法修法，讓城市財政朝穩健、正確方向發展，呼籲市府和民進黨不要一看到中央就跪下，要把高雄市民的權益放在第一位，站在市民的立場，勇敢向行政院爭取，而不是幫中央攻擊真正為高雄爭取權益的人！

