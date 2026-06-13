嗆泰勒絲：不是尼克迷滾出去！惹火Swifties 球評「放送事故」道歉了

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紐約尼克隊逆轉，天后泰勒絲興奮拿起應援毛巾揮舞。美聯社



NBA總冠軍賽第4戰，紐約尼克隊最後一擊，空中補籃完成準絕殺，終場107-106逆轉奪勝，系列賽取得3：1絕對聽牌。除了賽事，一場「場外意外」惹火Swifties（泰勒絲粉絲）。負責尼克隊電台廣播的知名女主播兼球評麥克納特（Monica McNutt）如今也替自己直播「放送事故」道歉了。

為何惹火Swifties（泰勒絲粉絲）？原來，流行天后泰勒絲（Taylor Swift）當天現身場邊觀戰，但是，麥克納特說了1句「她（泰勒絲）才不是什麼尼克球迷咧，走開啦，女孩！（She’s not a Knicks fan. Get out of here, girl.）」麥克納特疑似沒注意到自己的麥克風沒關，整句話透過直播放送出去。

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NBA總決賽馬刺對尼克第4戰在紐約開打，歌壇天后泰勒絲觀戰。美聯社

「Swifties，我欣賞你們的熱情。向泰勒絲致敬，我們可以在橙色與藍色的旗幟下團結一致。」麥克納特公開致歉，表示自己長期跟隨尼克隊，過去幾年確實未曾見過泰勒絲現身主場，加上之前看到泰勒絲在克里夫蘭觀看東區決賽並與未婚夫凱爾西（Travis Kelce）同行，才會產生誤解。

泰勒絲當天身穿印有橘色「Stevie Knicks（與尼克隊諧音）」字樣的藍色T恤，在第一排觀賽，當尼克隊的OG Anunoby的關鍵補籃，以107比106上演冠軍賽史上最大分差的逆轉勝，泰勒絲興奮地跳起來狂歡，且高舉著球隊應援毛巾瘋狂揮舞，十分狂熱。事實上，泰勒絲早年受訪，就曾經透露自己對尼克隊懷有情感。

天后泰勒絲在場邊開心歡呼。美聯社

2026年6月10日，NBA總決賽馬刺對尼克第4戰在紐約開打，歌壇天后泰勒絲觀戰。美聯社

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