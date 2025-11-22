嗆熟國台辦開戰校方！賓賓哥幕後軍師「疑涉中國勢力」 身分曝光是他

記者蔡維歆／台北報導

網紅賓賓哥近日因校園直播、疑涉性騷及違法勸募風波持續延燒，整起事件再出現驚人發展。時代力量主席王婉諭接獲多起網友私訊指出，賓賓哥的幕後軍師、以「附庸風雅的獅子」為名活動的林炯良，近日在抖音直播中不僅強力替賓賓哥護航，甚至公開宣稱要在各大網路社群「全面開戰」，嗆聲校長「準備好」。引發高度爭議的是，林炯良疑似在直播中自曝「我跟國台辦很熟」，甚至喊出「上海、北京、廈門、廣州我都超熟」、「小帳不會被封」、「誰壓得住我的新聞？」等語。此番發言迅速在社群擴散，網友質疑是否涉及中國勢力介入。

林炯良近日在抖音直播中強力替賓賓哥護航。（圖／翻攝自抖音）

對此，王婉諭嚴正表示，賓賓哥本已陷入的爭議，包括擅自在校園直播、涉及未成年與隱私、疑似違法勸募、涉性騷疑雲都已是極具社會影響力的問題，如今再加上林炯良疑似自稱與中國國台辦熟識，情況已經不是「網路口水」，而是可能攸關國安的問題。

王婉諭痛批：「這裡是台灣，不是中國！任何人自稱與國台辦密切往來，都不是小事。呼籲相關單位全面介入查處，必須查清楚。」強調台灣的校園、公益與社會事務不容中共勢力插手，「你認識國台辦，真的沒什麼了不起。」網紅推手圤智雨也指出，林炯良長期在社群平台以「流氓式語氣」直播與發文，甚至經常顛倒是非、煽動衝突，近日更多次公開台南社會局性騷擾協調會的公文無視法律。圤智雨並爆料有朋友向他反映林炯良的線上課程存在「不開發票可享 95 折」的情況，質疑恐涉稅務問題。他呼籲台南市政府與相關稅務單位介入調查，「該查的就要查清楚」。

