嗆熟國台辦開戰校方！賓賓哥幕後軍師「疑涉中國勢力」 身分曝光是他
記者蔡維歆／台北報導
網紅賓賓哥近日因校園直播、疑涉性騷及違法勸募風波持續延燒，整起事件再出現驚人發展。時代力量主席王婉諭接獲多起網友私訊指出，賓賓哥的幕後軍師、以「附庸風雅的獅子」為名活動的林炯良，近日在抖音直播中不僅強力替賓賓哥護航，甚至公開宣稱要在各大網路社群「全面開戰」，嗆聲校長「準備好」。引發高度爭議的是，林炯良疑似在直播中自曝「我跟國台辦很熟」，甚至喊出「上海、北京、廈門、廣州我都超熟」、「小帳不會被封」、「誰壓得住我的新聞？」等語。此番發言迅速在社群擴散，網友質疑是否涉及中國勢力介入。
對此，王婉諭嚴正表示，賓賓哥本已陷入的爭議，包括擅自在校園直播、涉及未成年與隱私、疑似違法勸募、涉性騷疑雲都已是極具社會影響力的問題，如今再加上林炯良疑似自稱與中國國台辦熟識，情況已經不是「網路口水」，而是可能攸關國安的問題。
王婉諭痛批：「這裡是台灣，不是中國！任何人自稱與國台辦密切往來，都不是小事。呼籲相關單位全面介入查處，必須查清楚。」強調台灣的校園、公益與社會事務不容中共勢力插手，「你認識國台辦，真的沒什麼了不起。」網紅推手圤智雨也指出，林炯良長期在社群平台以「流氓式語氣」直播與發文，甚至經常顛倒是非、煽動衝突，近日更多次公開台南社會局性騷擾協調會的公文無視法律。圤智雨並爆料有朋友向他反映林炯良的線上課程存在「不開發票可享 95 折」的情況，質疑恐涉稅務問題。他呼籲台南市政府與相關稅務單位介入調查，「該查的就要查清楚」。
中日硬槓！大陸連取消日藝人活動 男星活動「突遭公安闖入」中斷
粿粿、王子沒邊界感挨轟！熊熊突爆「同房過夜」人夫坤達：沒想太多
神明才警告有大事！許效舜「突爆意外住院」：聽錯了會越走越偏
「于朦朧第二」郭俊辰傳被滅口！現身機場遭疑：范世錡化妝的替身
驚爆網紅賓賓哥、魔術師可樂校園宣導反霸凌竟是「霸凌者」 夏花花：我被性騷擾、流量公審、逼到想輕生
【警政時報 趙靜姸 林照東／台北報導】知名公益網紅「賓賓哥」江建樺與直播主「魔術師可樂」王元照，原受邀至台中中山國中進行「生涯與反霸凌」講座，卻因未經同意直播未成年學生，被校長當場斥責制止，影片於網路曝光後引發爭議。然而，事件爆發後，一名自稱「夏花花」的女子（本名夏靖媛）向《警政時報》投訴，指控兩人「不是反霸凌，而是長期霸凌弱勢者」，揭露其遭受性騷擾與流量暴力的完整過程，震撼社群平台。警政時報 ・ 1 天前
新竹縣某國中老師墜樓不治 曾投訴遭職場霸凌
新竹縣某國中老師昨天早上8點多、上課時間，從學校墜樓後送醫不治，由於這名老師生前曾投訴遭到職場霸凌，外界因此揣測是否與此有關，學校師、生、家長對此都感到不安。縣府教育局、警分局初步調查表示，這名女老師近年有情緒問題，後來被投訴不當管教體罰學生且教學不力，經校方調查後認定不適任，情緒顯得更加不穩，但是自由時報 ・ 1 天前
金馬62／范冰冰《地母》封影后！導演曝「重新來過」決心 現場通話啜泣：獎屬於我們所有人
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，范冰冰憑藉《地母》拿下最佳女主角，正在外地拍戲的她本次沒有...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
才嗆校長行為有問題！賓賓哥堅持「校方知情」認1疏忽：沒簽直播協議
公益網紅「賓賓哥」在沒受邀情形下，與魔術師王元照前往台中市某國中演講，但卻現場開抖音直播，遭到家長檢舉，也讓校長直接中斷整場座談。事件延燒3天，賓賓哥今發長文還原現場情形，並PO出鞠躬道歉照，坦承自己「未能提前與校方簽署明確的直播協議」，是引發這次爭議的原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中共不承認中華民國「兩區」是蛇足 陸配參政權爭議恐持續
【記者 丁倩／台北 報導】國民黨副主席蕭旭岑稱黨主席鄭麗文的兩岸路線是「一國兩區」，引發政治攻防。對此，陸委會台灣好報 ・ 19 小時前
黑料連環爆！賓賓哥遭控非法勸募 衛福部出手打假
網紅賓賓哥（江建樺）在台中某國中違規直播，爭議連環爆。時代力量黨主席、前立委王婉諭指控，賓賓哥長期以公益包裝流量變現，遊走在「非法勸募」的邊緣，呼籲查辦。衛福部今（21）日表示，經查相關團隊位於新北市中廣新聞網 ・ 1 天前
賓賓哥千字文道歉！中市府：照法律程序走
[NOWnews今日新聞]賓賓哥校園翻車事件，台中市長盧秀燕怒斥網紅校園開直播太白目，宣布永不錄用魔術師王元照與賓賓哥，賓賓哥原本還開直播嗆盧秀燕不了解實情，但昨天深夜中山國中校長攜證據上警局報案後，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賓賓哥校園直播之亂 魔術師王元照也道歉：虛心接受懲處
魔術師王元照日前受邀至台中某國中演講，帶著「神秘嘉賓」網紅賓賓哥現身，不過賓賓哥因為在校違規直播引發爭議，對此，魔術師王元照今（21日）首度發布聲明道歉。中天新聞網 ・ 1 天前
賓賓哥國中直播惹議！台中市開罰13萬、限期下架 校方怒告竊盜與妨害名譽
[Newtalk新聞] 台中市中山國中日前舉辦演講活動，網紅賓賓哥在未獲學校同意的情況下開啟直播，更在演講環節出現不當發言，引發校方與家長反彈。台中市社會局今(21)日將依違反兒少相關規定裁處13萬元罰鍰。 台中市中山國中日前舉辦演講活動，原邀請魔術師王元照到校分享，但王卻私下邀請網紅賓賓哥(江建樺)到場擔任神秘嘉賓。賓賓哥在未獲學校同意的情況下對未成年開啟直播，內容中更多次出現不當發言，引發校方與家長反彈。市長盧秀燕痛批兩人「白目」，並宣布未來永不錄用。 事件延燒後，賓賓哥一度曬出與「老師」的對話紀錄，聲稱校方同意直播，甚至反嗆盧秀燕「沒有搞清楚狀況」。不過中山國中隨後公布完整時間軸，澄清聯繫窗口全程只有王元照，校方根本沒有賓賓哥的聯絡方式，並指他所公布的截圖是斷章取義的初步訊息。校方更指控賓賓哥直播後未經許可擅自取走感謝狀，中山國中王姓校長昨日晚間到轄區第六分局提告竊盜與妨害名譽。 台中市社會局今日表示，根據校方通報及直播片段，王元照於講座中使用不當語言，違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，裁處10萬元罰鍰；賓賓哥明知不得拍攝仍直播、上傳兒少影像，違法同法第49及第69條，新頭殼 ・ 1 天前
網紅「賓賓哥」校園直播、偷感謝狀！中市府裁罰13萬 校方也開告
事發後，網紅「賓賓哥」數度直播聲稱在校園直播事先獲校方同意，甚至出示LINE截圖佐證，並秀出校方贈予的感謝狀；教育局長蔣偉民也澄清時間序，強調該截圖屬「不完整對話內容」及「錯誤訊息」。蔣偉民指出，學校當初僅邀請王元照擔任講座講師，並未邀請賓賓哥。雖然在11月11...CTWANT ・ 1 天前
陸海空軍相互關懷協會攜手中彰榮家 捐贈物資傳遞溫情
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為關懷榮民袍澤及其眷屬，社團法人陸海空軍相互關懷協會理事長李明聰、副理事長互傳媒 ・ 16 小時前
中華電展示3大智慧防災系統 (圖)
內政部消防署舉辦「災害防救科技成果展」，中華電信展出3項智慧防災技術與應用。中央社 ・ 1 天前
爭議網紅賓賓哥之亂！中山國中再發聲明打臉：從未邀請和同意直播
[Newtalk新聞] 台中市中山國中舉辦「生涯輔導教育」講座，一名受邀的魔術師王元照在未經校方同意下，竟在台上臨時邀請爭議網紅賓賓哥上台，賓賓哥在未經校方同意在抖音開直播，對國中生大開黃腔，還要求女學生面對直播鏡頭回應，校長王蒲寧立即制止拿走麥克風，引發社會譁然。未料，賓賓哥在事後還宣稱校方允許其直播，迫使中山國中不得不再出來澄清，強調從未邀請過賓賓哥，也未允許任何直播行為。 賓賓哥在爭議爆發後，宣稱事前與該校老師的對話，表示事前都有跟校方進行溝通。還表示他與該校老師事件發生前已透過LINE溝通直播事宜，對方回覆「那應該沒有問題。還有就是..我們主任說，校長或主任開場的時候不直播」，有特別說要保護學生，拍攝學生背面等事都在活動前確認，雙方共識清楚明白。 這一說法使得校方不得不再發聲明澄清，針對江建樺（賓賓哥）於11月19日至校園講座中的相關行為，以及其日後於網路發表之不實言論，校方聲明如下： 1. 本校僅邀請王元照到校演講，無江建樺聯絡管道。 王元照先生於演講前告知校方將另邀「神秘嘉賓」到場激勵學生。 本校至今無任何與江建樺（賓賓哥）之聯繫管道，亦從未邀請其至本校演講。 2. 關於江新頭殼 ・ 1 天前
賓賓哥要被查了！王婉諭再籲政府1事「才是根絕最佳解方」
網紅「賓賓哥」（本名江建樺）未經校方及學生同意，到台中某國中直播，校長隨即上前打斷他。事後，時代力量黨主席王婉諭在臉書上發文指出，賓賓哥「假公益、真為流量」的行為已非第一次，如今政府單位要調查賓賓哥是否涉嫌違法，王婉諭對此表示贊同，但也點出，台灣對於「貧窮」的定義已過時，許多非中低收入戶無法獲得社會救濟，給了賓賓哥這種「公益網紅」操作的空間，直言解決貧窮問題才是根絕的最佳解方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
打臉賓賓哥！國中不忍了曝證據：6天前強調不能直播 校長赴警局告2罪
網紅「賓賓哥」隨魔術師王元照參加台中市某國中活動，過程擅自開直播，市長盧秀燕批「可惡又白目」永不錄用；賓賓哥反嗆事前已和該校老師透過LINE溝通直播事宜。如今，國中校方不忍了，還原事件經過表示，13日已提醒跟王元照，校內不得直播，至於賓賓哥所述感謝狀一事，是賓賓哥自行取走，校方已經報案提告妨害名譽以及竊盜罪。太報 ・ 1 天前
賓賓哥慘了！闖台中校園直播惹眾怒 新北社會局：依法調查
據了解，校方在講座前便告知王元照不得直播，而賓賓哥以其神秘嘉賓身分出現，並在現場開啟直播，校方發現後立刻制止，賓賓哥卻稱獲校方同意，並秀出LINE截圖及感謝狀作佐證，台中市政府則大動作駁斥其說法，表示校方講座前已明文告知不能直播，感謝狀則是被賓賓哥趁機拿走，...CTWANT ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 11 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前