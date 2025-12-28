嗆燒加油站！25歲高雄男大生遭逮 辯延畢壓力大「情緒宣洩」

高雄捷運車站等地點，因跨年活動加強維安警力。翻攝陳其邁臉書



台北市日前發生無差別攻擊案，全台人心惶惶，陸續在網路發現模仿留言，多人遭逮捕送辦。高雄警方昨天（12／27）接獲報案指出，一名男大生在網路嗆聲，稱心情差要燒加油站，警方昨下午將人拘提到案，男大生辯稱因為延畢壓力大，只是情緒宣洩，訊後今天（12／28）依恐嚇公眾罪嫌解送高雄地檢署偵辦，檢察官訊後請回。

高市警方查出這名25歲的男大生住鼓山區，並且查出他曾上手遊、和6名網友爭吵嗆聲，才有放火燒加油站等語。

廣告 廣告

據了解，男大生母親為兒子求情，表示兒子因學業問題承受壓力，曾接受諮商及就醫，但不至於會有攻擊行為，希望獲得原諒。警訊後將對男大生強制送醫鑑定、治療，聯合校方持續追蹤、輔導他。

鼓山分局表示，昨迅速掌握發文者林男身分，依法究辦。警方基於維護公共秩序與社會安寧，立即成立專案小組依法偵辦，並持檢察官核發的拘票前往林男住處將其拘提到案，全案依刑法第151條恐嚇公眾罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。

更多太報報導

真的到過誠品南西店場勘 張文殺人墜樓前「1細思極恐」身影曝光

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%