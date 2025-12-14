即時中心／温芸萱報導

總統賴清德接受《紐約時報》專訪指出，台灣2025年經濟成長率將達7.37%，高於中國約4%，並喊話習近平應思考如何照顧中國人民。中國國台辦竟回應稱，台灣GDP不如多個中國省份，哪來的自信。對此，財經網美胡采蘋今（14）日在臉書反擊，「好意思說好幾個省份GDP超越台灣？沒有25個省超越台灣你好意思出來講」，並怒批國台辦經濟學幾近文盲。

總統賴清德日前接受《紐約時報》專訪表示，台灣2025年經濟成長率可望達7.37%，遠高於中國約4%的增速，並向中國國家主席習近平喊話，建議思考如何更好照顧中國人民，「台灣很樂意提供幫助」。然而，對賴清德的「善意喊話」，中國國台辦竟回應，台灣GDP不如中國多個省份，真不知哪裡來的自信。

對此，財經網美胡采蘋今日在臉書上反擊，指出中國人口超過台灣的省份多達25個，廣東1.26億人，山東、河南各1億人，江蘇、四川各8500萬人，河北7500萬人，湖南、浙江各6500萬人，安徽6000萬人，「你好意思說好幾個省份GDP超越台灣？沒有25個省超越台灣你好意思出來講！」。

胡采蘋直指，上海2400萬人、北京2200萬人，人均GDP約3萬美元，「我們台灣快4萬美元都沒在叫了，你喜迎明年成長率4%唄！」

最後，胡采蘋更痛批國台辦的回應卸世卸眾（丟人現眼），直批其經濟學水準幾近文盲。





原文出處：快新聞／嗆爆國台辦！中國25省人口超過台灣 她轟：經濟學水準幾近文盲

