嗆爆館長尋根論！陳柏惟：血緣決定國籍是「野蠻人行為」

網紅館長陳之漢近日前往中國拜訪「賴氏家廟」，稱是為總統賴清德尋根。對此，前立委陳柏惟5日在節目上直言，現代文明社會不應再以血緣關係劃分國家認同，並批評此舉「無聊」。

陳柏惟在節目《立院節目顧問》上表示，某人前往中國尋找賴氏宗祠，並宣稱因祖先源自中國，故認定自身為中國人的言論，他直言，以祖先血緣來決定國籍，是「野蠻時代」的事情，因為那時注重部落關係。

陳柏惟進一步解釋，即使在部落時代，一個人也並非只有單一祖先，以台灣的「三塊厝、五塊厝」等為例，指出這些地名代表當地有數個姓氏族群，不同家族居住於同一地區，藉此強調血緣與姓氏溯源的複雜性，並認為現代文明社會不應再用血緣關係來劃分國家認同。

陳柏惟質疑，「美國曾經發生過古巴危機，所以美國人用了古巴人在當國務卿，這邏輯通嗎？用血緣來認祖歸宗，這是落後國家的行為。」並引用電影《江湖》中的金句表示，「你要選擇落葉歸根還是落地生根？落葉歸根的都是肥料，落地生根的都是希望跟種子，要落葉歸根的自己回去當肥料。」

陳柏惟認為，跑去中國找同姓宗祠的做法「無聊」，並諷刺道，「你英國弄一個Michael宗祠，以後麥可·喬丹（Michael Jordan）跟麥可·傑克森（Michael Jackson）要回英國祭拜，這像話嗎？」

