嗆爆黃國昌！媒體人轟：上份工作落跑、演講像直銷大會

民眾黨主席黃國昌昨（27）日在新北新莊舉辦「為新北應援」造勢活動，正式宣布參選下屆新北市長。黃國昌演講中表示，「柯文哲讓台北市民感到光榮，黃國昌也能讓新北市民驕傲」。對此，媒體人詹凌瑀今（28）日在臉書痛批黃國昌過去「工作落跑」，竟要選民給他四年時間證明，演講前半捧柯成神，後半又像八點檔，「拜託給我四年～讓我證明～」喊話更像直銷衝業績。

黃國昌昨日在新北新莊舉辦「為新北應援」造勢活動，正式宣布參選下屆新北市長，前民眾黨主席柯文哲也到場站台助陣。黃國昌在演講中稱，「當初柯文哲可以讓台北市民感到光榮，明天黃國昌就可以讓新北市民感到驕傲」。

對此，媒體人詹凌瑀嘲諷，黃國昌的演講堪稱「本年度最魔幻的30秒，不好笑不用錢」，痛批黃國昌竟稱「那個剛交保出來的男人讓人感到光榮」，形同置身「黃國昌的瞎挺宇宙」。詹凌瑀指出，黃國昌前半段將柯文哲捧成神，後半段演出則像八點檔劇情，尤其「拜託給我四年～讓我證明～」的喊話，聽起來不像選市長，更像直銷大會衝業績，直言這是典型的「政治乞討術」。

此外，詹凌瑀嘲諷黃國昌連汐止立委都不敢連任的「逃兵」，竟要求選民給他四年時間，他的「Do the best」口號看起來反而像「Do the worst」。詹凌瑀甚至諷刺說：「國昌老師，你確定你要的是市長，不是副市長的保證書？」。





