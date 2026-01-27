即時中心／温芸萱報導

美國總統川普因南韓國會未批准美韓關稅協議，宣布調高南韓汽車、木材、藥品等商品關稅至25%。賴清德總統藉此喊話在野黨，勿在立法院採取焦土政策，推翻台美談判成果。民眾黨團卻反稱賴總統「挾洋以自重」，引發爭議。對此，政治工作者周軒隨即反嗆，這番話不知道還以為是國台辦發文，他更批民眾黨日前高調操作黃國昌赴美行程，才是真正挾洋自重。

美國總統川普今日於社群平台發文，因南韓國會至今尚未批准美韓關稅協議，美方將把南韓汽車、木材、藥品等商品的輸美關稅，從原本的15%調升至25%，消息一出震撼國際。對此，賴清德總統也藉此事件向國內在野陣營喊話，強調切勿在立法院推翻台美關稅談判成果。

然而，民眾黨立法院黨團隨後發文竟稱，賴總統以南韓遭加徵關稅為例向在野黨喊話，是所謂的「挾洋以自重」，甚至還扯出太陽花學運作為論述。對此，政治工作者周軒在臉書發文火力全開反嗆，直言看完民眾黨的說法「真的笑死」，更諷刺地說，「挾洋以自重」這幾個字乍看還以為是國台辦的用語。

周軒進一步指出，上週民眾黨主席黃國昌被「邀請」赴美快閃行程，民眾黨不僅緊急發布採訪通知，還搭配一系列「高樓層」的照片，回台後更火速召開記者會，聲稱美方有交代「不能說的事情」，同時動員支持者在網路洗版，強調「美國只跟在野黨溝通」、「賴清德做不到的，黃國昌做到了」，反問這難道不是標準的「挾洋以自重」？

最後，周軒也直言，若關稅真從15%被拉高到25%，台灣許多產業恐怕利潤瞬間歸零，基層勞工生計首當其衝，總統提醒在野黨審慎以對，到底哪裡有錯？他最後更痛批，黃國昌早已背離太陽花精神，民眾黨此時再拿「太陽花」當大旗，只讓人感到諷刺，甚至忍不住質疑，「是不是因為快從立法院畢業了，才乾脆放飛自我？」





原文出處：快新聞／嗆爆黃國昌！民眾黨竟稱總統「挾洋自重」 周軒轟：像國台辦說的

