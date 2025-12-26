嗆立法院卡預算 國民黨轟賴清德「政治渣男」：只想掌權不想負責

牛喣庭接受王淺秋訪問時表示，憲法並沒有規定要何時審完總預算，賴清德被打臉。

總預算卡關，賴清德總統怒嗆立法院「有什麼資格談憲政」，國民黨痛批政治渣男原形畢露，竟然怒嗆民意沒資格監督。

國民黨發言人牛喣庭今天（26日）接受中廣新聞網千秋萬事節目主持人王淺秋訪問時表示，憲法並沒有規定要何時審完總預算，賴清德被重重打臉。牛煦庭怒轟荒唐，一個說中華民國憲法是災難的人，竟嗆立法院代表的民意，有什麼資格談憲政。

國民黨在臉書發文，立法院早已三讀通過軍人加薪、提升警消退休金修法，賴政府違法不編預算，才導致如今僵局！賴政府寧願把錢給馬桶商買軍火，卻不照顧軍人，談何提升國防、抵抗侵略？民進黨的低級政治操作，欺騙不了國人！

國民黨認為審查預算、監督行政是立法院的天職，在野黨要求軍人加薪、武器達標，哪點不是為了保衛國家？身為總統的賴清德，不善盡溝通協調的責任，只想要國會乖乖聽話，甚至情勒全民、高喊「在野獨裁」，根本是只想掌權、不想負責的政治渣男！民權不是賴清德的施捨，不須賴清德同意才有資格，監督的聲音更不是雜質，而是代表民意制衡的力量！