嗆立法院「一院獨裁」！卓榮泰：若被倒閣是我畢生民主勳章

行政院長卓榮泰今天宣布，不副署立院通過的《財劃法》修法，他還痛批立法院就是「一院獨大、一院獨裁」，若真被國會提出不信任案倒閣，「那將會是我畢生的民主勳章」，他願成為護憲鬥士，和國人站在一起，走上護憲、護國的道路。

卓榮泰稱，若被倒閣，將是他畢生的民主勳章。（圖／中天新聞）

卓榮泰在記者會上表示，他在立法院除了面對一些比較大聲的質詢時，會比較用力回覆，我們很少主動、公開的跟立法院有任何不必要的對立，甚至我們曾多次不拘任何形式拜會立法院院長以及各黨團，想提出的就是各種解決之道，但到現在為止，所有的努力都沒有一件達成。

卓榮泰說，就算跟韓院長談好的後續工作，也沒有一件可以如願，甚至在我們在談好的時程之前，立法院突然爆出了一個令我們想像不到的突襲動作，就像這次《財劃法》的修法一樣，「所以對我來講已經深感無奈」。這樣的狀況長期下去，行政權將一而再再而三被削弱，國家的憲政體制將體無完膚，五院體制形同虛設，立法院就是一院獨大、一院獨裁。

卓榮泰痛批立法院「獨裁」。（圖／中天新聞）

卓榮泰指出，獨裁就是一個人或一個機關做了任何決定之後，沒有人可以來制衡，沒有方式可以救濟，這個才叫獨裁。立法院做了一項決議，通過了一項法案，我們認為違憲，但已經沒有大法官、憲法法庭可以來做裁判，無從救濟。我們提出的覆議，連報告都不讓我們去報告，連說明過程、討論過程都不需要，就可以進一步表決，這就是違背民主，我們已經善盡各種的可能了，這個才叫獨裁，這是立法的獨裁，無人可控制，無人可管，一院獨大，從擴權到搶錢，到今天破壞憲政體制。

卓榮泰強調，有後續的救濟、有法律的救濟、有憲法的機制，就不叫獨裁。換句話說，如果不信任案是憲法賦予國會的救濟機制；同樣的不副署，也是憲法賦予行政院院長的救濟，「我更要表示，身為行政院院長，如果我被一個毀憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任，那將會是我畢生的民主勳章，我願意成為護憲的鬥士，我願意跟勇敢的國人站在一起，走上這一條護憲護國的道路。」

行政院記者會。（圖／中天新聞）

卓榮泰說， 只要憲法法庭能夠繼續執行他的職權，依照大法官來判定違憲與否，很多事情都可以解決，但如果立法院用立法的專橫，剝奪了大法官的同意權，用立法的專橫提高開會門檻，令其陷於無法運作，那立法院自己要負責，對毀憲責任的責任，要自己負得起這個責任。

