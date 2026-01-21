嗆綠拿人民當「肉票」政治鬥爭 黃國昌：第一次看到立院給錢、政院不要

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

針對今年度中央政府總預算案至今仍持續卡關，藍白16日提出包括TPASS在內的新興計畫動支案，逕付二讀，預計22日舉行協商。民進黨團表示，在野黨應趕快將總預算案交付審查，而非點菜式的要求先行動支。民眾黨團總召黃國昌今（21日）批，民進黨拿人民當肉票進行政治鬥爭，面對行政院違法，藍白仍願意先讓其動支，為的是人民，但民進黨連人民需要的都不放手，第一次看到這樣的行政院，面對立法院要給錢、趕快做事，政院選擇是「不要給我錢」。

廣告 廣告

黃國昌上午出席「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，會後接受媒體聯訪，被問到怎麼看明天將協商新興計劃動支案，民進黨團說，不應點菜式要求先行動支，明天協商恐面臨破局收場？黃國昌回應，分兩個部分，總預算的爭議，之前已講過非常多次，行政院沒依法編列預算，立法院要怎麼依法審議？已說過非常多次。

黃國昌指出，最近民眾黨也公佈民調，絕大多數的民眾都認為，立法院三讀通過的法律，針對軍人加薪、警察消防員的退休金，行政院應依法編列預算。第二、要等到行政院依法編列預算後，立法院才有辦法依法審查，那行政院編預算時，可以點菜式的編列嗎？當行政院選擇自己用點菜式方式來編列預算，踐踏軍人、警察及消防員權益，他不知道行政院、民進黨也好，有什麼臉面指責立法院沒有審查預算？違法編列的預算是要怎麼審？

黃國昌直言，他說過，當執政者選擇擺爛時，在野黨只能選擇解決問題。預算不依法編列就是擺明在擺爛，在野黨怎麼解決問題？針對有關民生、地方政府急迫需要的，先行透過審查的方式准予動支。

黃國昌說，之前民進黨不是一天到晚在吵TPASS嗎？怎麼現在願意先讓TPASS的錢趕快通過、嘉惠所有通勤族，結果反而是民進黨不要、民進黨在阻擋、民進黨在杯葛？講半天，民進黨在乎的什麼時候是人民的民生經濟？沒有！民進黨在乎的只有一件事，拿人民當肉票進行政治鬥爭。

他表示，從TPASS、這次新興計畫生育補助、勞工補貼等，民進黨寧願杯葛，都不願意放，在野黨是苦民所苦，知道人民需要的部份，面對行政院的違法，還願意讓其先動支，為的是人民。民進黨選擇的是什麼？為了政治鬥爭，連人民需要的，都不願意放手，第一次看到這樣的行政院，面對立法院要給錢、叫政院趕快去做事，選擇的是「不要給我錢，你千萬你千萬你千萬不要給我錢！」他砲轟，這是什麼政府啊？太離譜了吧！

查看原文

更多Newtalk新聞報導

被提彈劾拒到立院說明 王鴻薇轟賴清德：自己當大法官？

黃國昌承認帶走國防機密反批沈伯洋抹黑 民進黨：低級到一個程度