嗆綠阻擋TPASS預算 黃國昌開轟政治鬥爭
[NOWnews今日新聞] 今（115）年度中央政府總預算案至今仍卡在立院，藍白16日提出包括TPASS在內的新興計畫動支案，逕付二讀，預計明日舉行協商。民進黨立院黨團表示，在野黨應先將總預算案交付審查，而非點菜式的要求先行動支。對此，民眾黨團總召黃國昌今（21）日反批，民進黨拿人民當肉票進行政治鬥爭，面對行政院違法，藍白仍願意先讓其動支，為的是人民，但民進黨連人民需要的都不放手，第一次看到這樣的行政院，面對立法院要給錢、趕快做事，政院選擇是「不要給我錢」。
民眾黨立院黨團今日舉行「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，黃國昌會後接受媒體聯訪，被問到怎麼看明天將協商新興計劃動支案，民進黨團卻說，不應點菜式要求先行動支，明天協商恐面臨破局？黃國昌回應說，總預算的爭議之前他們已講過非常多次，行政院沒有依法編列預算，立法院要怎麼依法審議？這已經說過非常多次。
黃國昌指出，民眾黨近期有公布民調，立院通過軍人加薪、警消月退俸應依法編列預算，行政院應該依法編列預算，要等到行政院依法編列預算，立法院才有辦法依法審查，違法編列的預算是要則麼審？
黃國昌表示，從TPASS、這次新興計畫生育補助、勞工補貼等，民進黨寧願杯葛，都不願意放，在野黨是苦民所苦，知道人民需要的部份，面對行政院的違法，還願意讓其先動支，為的是人民。民進黨選擇的是什麼？為了政治鬥爭，連人民需要的他們都不願意放手，他第一次看到這樣的行政院，面對立法院要給錢、叫政院趕快去做事，選擇的是「不要給我錢，你千萬你千萬你千萬不要給我錢！」他砲轟，這是什麼政府啊？太離譜了吧。
