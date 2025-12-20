嗆網友「願躺下的是你」！ 嘻小瓜深夜致歉：情緒太激動、已刪文

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台北市昨（19）日發生隨機殺人事件，引發社會高度關注，藝人嘻小瓜也在Threads發文表達憤怒，直言這類兇手應處以死刑。然而相關言論引來部分網友質疑，認為說法缺乏法律常識，雙方在留言區爆發口角，嘻小瓜更一度情緒失控回嗆「希望躺下的是你」，言辭迅速引發外界撻伐。事後他刪除爭議留言，並於深夜發出道歉聲明。

嘻小瓜在道歉文中表示，首先必須為自己的情緒性發言向大眾致歉，坦言當下想得不夠周全。他解釋，「人生經歷記憶當中的是殺人償命，所以第一時間用字遣詞不是那麼恰當」，也沒有顧及相關法律與專業層面就代為發言。

他進一步說明，長期關注社會新聞，看到許多努力生活的人卻無法決定生命的終點，讓他感到難過，才會認為死刑具有嚇阻作用。他表示，相關發言可能造成不必要的紛亂，這並非原本的用意，因此已刪除原始文章。

嘻小瓜也在文中再次為先前的激進情緒致歉，表示未來會更注意自身身分，對外發言更加謹慎。同時強調不希望因個人言論製造恐慌，也呼籲大家多留意自身安全。

對此，有人認為嘻小瓜確實失言，「如果一起社會案件 不是讓大家開始想解決問題的根本，而是激起這種毫無意義的情緒，訴諸死刑來洩恨，那很可惜」；也有另一派網友支持嘻小瓜，「人之常情不必自責」、「你沒錯，那只是一種比喻」、「你沒有錯，為受害者發聲，反倒是有些網友為何要趁機抓出語病」。

