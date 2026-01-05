嗆美國不敢打委內瑞拉 這下臉好腫！11名嘴翻車言論一次看

謝寒冰（右起）、周錫瑋、賴岳謙過去談論美國與委內瑞拉議題的言論被翻出。翻攝臉書



美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，將睡夢中的總統馬杜洛夫妻從臥室拖出來逮捕，震驚國際。尷尬的是，許多名嘴都曾鐵口直斷稱美國不敢打委內瑞拉，如今臉被打得好腫，究竟他們說了哪些言論，《太報》一次整理。

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮捕，送往美國受審。翻攝X／美國廣播公司、翻攝Truth Social@realDonaldTrump、路透社

1.周錫瑋

「委內瑞拉比越南強10倍啊！中國在委內瑞拉投資石油，它要保護它的石油，會讓美國你隨便去打嗎？」

「美國把航空母艦開過去，你試試看！B52轟炸機也開過去看看，試試會不會被打下來的？...俄國很高興在等。」

「中國93大閱兵展現新式武器，先進雷達偵察到F35，看你飛不飛嘛。」

「美國要動手要有贏得把握，現在你是沒有。」、「打不贏委內瑞拉，美國就丟臉喔。」

2.謝寒冰

「美國不敢登陸，風險太大，如果沒有抓到馬杜洛怎麼辦，全面開戰嗎？不可能嘛。」

「美國頂多長期騷擾，因為船艦調度捉襟見肘，時間久了，還是要離開。」

「委內瑞拉有很多叢林，地形崎嶇，要打它不是那麼容易的。」

3.賴岳謙

「馬杜洛表示他用華為，美國竊聽不到他的電話，因此影響美國國家安全，奉勸190幾個國家，趕快用華為，你就可以維護你的國家安全。」

4.帥化民

「美國一定動用飛機，因空中打擊損失最少，但這是非對稱戰爭，委內瑞拉打掉一架美國戰機就贏了，因為美國戰機又貴又好啊」、「中國給的應急武器，讓福特號惴惴不安，就算沒擊沉，只要打到也很丟臉」、「若打起來，中國是最大贏家，美國沒達到預期效果，不僅丟臉，威懾南美效果大打折扣，大家發現美國只是紙老虎」。

5.唐湘龍

「如果中國釋放出清楚訊號，『委內瑞拉是我的朋友，你不要動』，這對美國來講，要承受很大壓力。」

6.楊永明

「美國你能去把馬杜洛抓起來？中國在委內瑞拉的武器已證實相當好用的，如果美國採取這種動作，小小的損失會變成大大失敗，變成中美交手」。

7.呂禮詩

「美國的戰力早就不能跟上一個世紀相提並論了，美國已經沒有這麼實力」、「馬杜洛擁有JY27雷達，可偵獲匿蹤戰機」、「2020年委內瑞拉就偵獲到F22，F22匿蹤性比F35還好，F35一定偵搜得到」。

8.郭正亮

「委內瑞拉地面部隊有20萬，你美國要派多少人上去？委內瑞拉有蘇聯留下的戰鬥機，美國如果要搶攻，它一些船艦也是會被打掉。」

9.苑舉正

「這個游擊戰打起來的話，會給美國很大的麻煩，因為有俄羅斯、中國、伊朗3國在底下的幫助。」

10.栗正傑：「委內瑞拉有500枚俄製便攜式防空飛彈，對美軍來講就很麻煩。」

11.介文汲

「馬杜洛他的軍事力量，不是省油的燈，有反抗的能力，而且委內瑞拉很多是叢林、縱谷、高山，可以打長期的遊擊戰，這是美國要考慮的。」

