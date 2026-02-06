嗆美國說三道四！蕭旭岑：谷立言只比科長大「我見的王滬寧是正國級」

記者陳思妤／台北報導

藍白持續封殺1.25兆國防特別預算條例，民眾黨還自提版本，大砍預算上限到4千億，引起美國不分黨派參議員關注。國民黨副主席蕭旭岑今（6）日痛批，美國政客對台灣內政說三道四，還大酸AIT美國在台協會處長谷立言，「只是比科長大一點而已欸，他搞不好連司長都還不是」，還稱自己去中國見到的是部長級的國台辦主任宋濤，還有中國政協主席王滬寧是「正國級」（中國公務員體系中最高級別的領導幹部）。

民眾黨主席黃國昌日前稱，谷立言「介入台灣的內政太深了」，配合行政院長卓榮泰演戲。蕭旭岑今天接受廣播專訪時也稱，美國政客對台灣內政說三道四，此風不可長，當副主席這幾個月來，也跟美方官員見了幾次面，有美國來的也有台灣在地的官員，自己只說了幾點，第一美國是民主政府，尊重國會對政府預算審查，那為什麼對台灣就不能尊重？

蕭旭岑表示，第二是，總統賴清德口口聲聲說要強化國防，把美國哄的很開心，但不增加軍人待遇，「那你美國人不能干涉我們內政，即使賴清德這麼可惡，我也不贊成美國人去對軍人預算事情說三道四」，但是美國人要看看賴清德是否真的想強化國防，只買武器但軍人待遇這麼低，士氣低落不合理。

蕭旭岑還說，第三是腐化問題，黃國昌說風塵僕僕到美國發現真正需要美國真正賣給台灣只有4千億，為何編列了1.25兆編列，這是很明顯腐化，他就是這樣告訴美國，美國一句話都沒辦法講，因為句句屬實，如果美國人自詡為民主國家，要承認在野黨嚴格把關監督。

蕭旭岑還大酸，不要說是民眾，就連一般黨內同志，也不見得知道放話罵在野黨那些美國參議員是何方神聖，「對不起他們只是議員而已欸，谷立言他在美國國務院體系，他只是比科長大一點而已欸，他搞不好連司長都還不是」。

蕭旭岑自豪說，「對不起欸，今天我到大陸去，國台辦主任宋濤是部長級欸，我見到王滬寧主席他是正國級欸」，今天在台灣卻被比司長小的官員每天要求東要求西，這不是很奇怪嗎？

蕭旭岑4日和王滬寧見面（圖／國民黨提供）

