嗆美國！伊朗海軍實彈軍演封鎖荷姆茲海峽 全球石油、天然氣運輸衝擊大

伊朗國營媒體《Press TV》指出，伊朗革命衛隊（IRGC）海軍部隊計畫於2月1日與2月2日在荷姆茲海峽舉行大規模實彈軍事演習。由於目前美國與伊朗關係正處於高度對峙，此舉被視為德黑蘭當局對美方軍事壓力做出的強硬回應。

荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）地理位置極為重要，被公認為全球最關鍵的石油運輸動脈，連接沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克及阿拉伯聯合大公國等石油產出大國，是通往阿曼灣與阿拉伯海的唯一門戶。數據統計，全球約有20%至25%的石油運輸，以及約20%的液化天然氣（LNG）貿易量需通過此處，若航道受阻，將對全球能源供應與經濟穩定造成重大衝擊。

就在演習消息傳出之際，美國總統川普與伊朗政權的矛盾持續升溫。傳出川普正在研議對伊朗採取軍事行動的可能性，且美方近幾週已明顯加強在區域內的武力部署，包括林肯號航空母艦打擊群已抵達可對伊朗發動攻擊範圍海域。

面對美軍強大的航母編隊，伊朗革命衛隊透過實彈演習試圖鞏固其對海峽區域的掌控權。隨著2月初演習日期的臨近，各界正密切關注美伊雙方是否會擦槍走火，導致地緣政治衝突進一步擴大。

