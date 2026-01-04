嗆美突襲委內瑞拉 王毅：中國從不認為有國家可當國際警察

中國外交部長王毅(右)在北京接見巴基斯坦外長達爾（Ishaq Dar）。翻攝新浪網



美國週六（1/3）以涉毒恐怖主義為由突襲委內瑞拉逮捕總統馬杜洛。中國外交部立刻發聲明表達堅決反對。中國外交部長王毅週日（1/4）再度嗆聲說，沒有任何國家可當國際警察或國際法官。

王毅週日在北京見巴基斯坦外長達爾（Ishaq Dar）談到國際和委內瑞拉局勢，稱「單邊霸淩現象愈演愈烈」。他接著說：「我們從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護。」

王毅強調，中國一貫反對「在國際關係中使用或威脅使用武力，反對將一國的意志強加於別國」。

值得一提的是，俄羅斯2022年初入侵烏克蘭迄今，中國並未如此強烈譴責俄羅斯。中國對台灣也不斷使用或威脅使用武力。

