嗆習近平不要臉「抓不了賴清德」中共國師頻道沒更新、驚傳被帶走

李毅嗆習近平抓不了賴清德，還嘲諷川普引發熱議，沒想到有網友爆料李毅已被抓走。 圖：翻攝自李毅YouTube

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）下令對委內瑞拉發動突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國，震驚國際社會。被稱為中共「國師」的知名武統學者李毅則崩潰拍片，痛批習近平：「你他X抓不了賴清德，你還諷刺特朗普（川普）？你真不要臉」。沒想到就有網友爆料稱，李毅因網路上的發言，已經被中國抓走了。

有「中共國師」之稱的李毅近日在YouTube針對美軍跨境任務發表激進評論。他情緒失控地拍桌、哽咽，甚至自賞巴掌，感嘆美軍在數千公里外仍能迅速執行任務。他藉此痛批北京當局對台僅止於口頭威嚇，直指美方已做到「不戰而屈人之兵」，怒罵中國領導人習近平：「你他X抓不了賴清德，你還諷刺特朗普（川普）？你真不要臉」。

這段影片曝光後，立刻引起中國網友熱議，也被網友轉發到X（前推特）平台上討論，沒想到馬上就有人爆料李毅被中共抓走了，不少網友留言表示：「這是愚蠢的，既得罪了愛好和平的人，又得罪了既得利益者，兩頭不討好」、「這就是吹牛逼自己造成了破滅後的崩潰」。

有網友指出李毅的YouTube頻道1天沒更新；還有網友指稱，根據牆內知情人士傳出的消息，李毅由於入戲太深導致精神失常，瘋狂辱罵國家領導人和人民解放軍，已被送進精神病院。不過也有不少網友認為，這些都是傳聞，沒有實質性的證據，證明李毅被中共帶走。

