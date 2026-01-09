嗆習"抓不了賴清德" 主張武統的中國國師李毅傳遭帶走

被視為「國師」的中國武統學者李毅，日前評論美國總統川普「絕對信心行動」，講到一半卻批你抓不了賴清德，外界認為他在罵的正是中國國家主席習近平，就在影片曝光後隔沒幾天，傳出他已遭人帶走，儘管昨天來報平安，但學者分析習近平明年將進入第四任期，相關言論緊縮不會因此結束。

中國武統學者李毅（01.04）：「我都覺得我都不是人了，我活在這世界上哎。」

評論美國總統川普，抓捕長年專制的委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，被稱為中共「國師」的學者李毅恨鐵不成鋼，激動發言砲口對內。

中國武統學者李毅（01.04）：「你趕緊學啊，你抓不了賴清德，你還諷刺川普，你真不要臉我跟你說，不好意思我忍半天了。」

李毅這話讓網友敬佩，讚他是有原則的真粉紅，愛之深責之切啊，這麼大膽在牆內罵？就在影片曝光後隔沒幾天，傳出他因為批評習近平被人抓走，事隔四天才再度發聲。

中國武統學者李毅（01.08）：「我估計明天，也不會被抓起來，下週也不會被抓起來，下個月也不會被抓起來。」





現年64歲的李毅，福州大學台灣研究所所長，長年主張武統台灣，提到為了統一台灣，已經做好死1.4億到7000萬人準備，還稱中美若相互開戰，不惜犧牲西安以東500座城市，過去也曾以觀光名義訪台，卻受邀在統促黨統一論壇演講，被認定違法且威脅國安，移民署在南投民宿逮人，直接驅逐出境，時任閣揆蘇貞昌嗆他快走不送。這回批評中國疑似踩到紅線，儘管他澄清沒被帶走，但學者嗅出中國言論緊縮的氛圍。





台大政治系副教授陳世民：「目前跟他13年前，剛上任的時候，整個中國經濟成長率，已經掉了一半，那目前我相信大多數，中國老百姓不會認為說，你習近平做的比胡錦濤，或江澤民還要來得更好，對任何的一個有可能，會去挑戰習近平或中國的一個政權的事情，他都會快速去進行打壓。」

2027年將邁入第四任期的習近平，眼底容不下一顆沙，讓原本言論就不自由的中國，氣氛更加肅殺。





