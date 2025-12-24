嗆聲廢死派「不服就移民北歐」 王世堅：殺人償命天經地義

（圖／王世堅臉書）





張文隨機殺人事件，讓死刑存廢議題再度浮上檯面。北市議員苗博雅語出驚人表示，死刑條件放寬，未來錯假冤案發生頻率會變高。民進黨立委王世堅24日砲轟廢死團體，少在那邊假仁假義，廢死就是集體的虛偽。他嗆聲，如果極少數不服的人，請你們移民到廢死的國家，去當他們國的國民就好。

王世堅表示，嚴格執行死刑、不要廢死，跟錯假冤案是兩回事。36位未槍斃的死刑犯，哪一位不是罪大惡極、罪無可逭。法律是為人民服務，台灣90%以上的人民主張當罪大惡極時，當然就是死刑。死刑不應該廢除，因為主要目的就是還被害者公道。殺人償命，這是千古不變的定律，若一而再再而三縱容這些死刑犯，反而會讓法治崩解。

王世堅轟廢死團體，只有被害人有原諒的權利，別在那邊假仁假義，任何第三者都沒有權利去原諒啦！說三道四用廢死來凸顯自己的假仁假義？這就是集體的虛偽。

王世堅強調，公權力就是來自公信力，來自人民相信政府、法治，如果公信力蕩然無存，那我們幹嘛授權給政府。

王世堅質疑，北歐有1、2個國家主張廢死，他們的法律為他們國家的人民去服務，因為他們國家多數人民認為不需要死刑，有另外更高規格的做法。但台灣2300萬人中有超過2000萬人民都一直認為不可廢死，認為國家現在法治敗壞，就是來自死刑遲遲不執行，當然大家信心會喪失。

王世堅嗆，如果極少數不服的人，請你們移民到廢死的國家，去當他們國的國民就好。

