嗆聲恐嚇雙罷劫！高雄男喊「有槍打掉你」 遭判刑2月

高雄「雙罷劫」行動期間，負責人徐尚賢在內惟黃昏市場擺攤推動罷免連署，卻遭林男以「有槍就打掉你」等語恐嚇，案件經審理後最新判決出爐，法院依違反《選罷法》以脅迫妨害罷免提議罪，判處林男有期徒刑2月、緩刑2年並褫奪公權1年，全案可上訴。

高雄「雙罷劫」罷免行動爆發恐嚇事件，負責人徐尚賢今年2月在內惟黃昏市場設攤推動罷免高雄立委黃捷、許智傑時，因政治立場爭議與民眾發生衝突；林男路過攤位時情緒激動，不滿現場的罷免旗幟與宣傳內容，衝向攤位大聲咆哮，並以「你這紅色媒體，幹X娘，今天我一人一支槍先把你們打掉」、「我如果有槍今天就把你打掉」等語威脅，造成現場民眾與工作人員恐慌。

徐尚賢見對方攻擊性強烈，立即報警，警方到場後將林男帶回偵辦。判決指出，事發於2月11日下午約3時，徐在市場擺設「罷免土皇帝許智傑」、「白目ㄚ鬟黃捷」旗幟與攤位，林男因不滿其罷免主張而失控叫囂，恐嚇內容具有明顯威脅性，足以影響罷免提議與公民參與。

案件進入高雄地方法院審理後，林男坦承犯行，雙方於調解庭達成和解，徐尚賢也願意原諒並請求法官給予緩刑。

法官審酌林男態度、賠償與事後和解，但認定其行為已構成《選舉罷免法》所稱之「以脅迫妨害他人為罷免提議罪」，最終判處有期徒刑2月，可易科罰金，並宣告緩刑2年、褫奪公權1年，另須完成兩堂法治教育課程，全案仍可上訴。

