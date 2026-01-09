嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長臉書13字回應

▲新北地檢署今（9）日偵查終結，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴館長。（圖／取自飆捍FB）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在 YouTube 直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」、「斬首」等言論，隨即被檢警傳喚訊問，並諭知15萬元交保，新北地檢署今（9）日偵查終結，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴館長；對此，館長也在臉書回應了。

檢方說明，陳之漢於直播中發表的這些言論，是惡意將新聞報導中的軍事術語「斬首行動」，延伸解釋為砍下總統賴清德頭顱的具體犯罪行為。顯然已經超出了大眾對「中共武統計畫」或「斬首行動」等政治軍事議題的討論範圍，此外館長更明確說出「把賴清德的狗頭斬下來」等語，早已超過社會大眾所能容忍的合理限度，因此難以主張其受到言論自由的保障。

檢方指出，陳之漢的言論已導致多名民眾正式檢舉，卷宗內存有十份檢舉信可供查證，足以證明這已構成恐嚇公眾安全罪，因此不再屬於言論自由的保護範疇，而是觸犯了刑事法律的犯罪行為，將依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴館長。

對此，館長在臉書發文表示，今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，「果然黨檢媒三位一體不是蓋的」；網友們紛紛留言表示，「你可以說他很爛，但不能說要砍他」、「自己講過的話自己負責，司法加油」、「還能上新聞、檢察官審判，是你的福氣，在另一邊就被消失而已」、「就算是恐嚇一般人被告也是剛好而已吧」。

