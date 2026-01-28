嗆胡扯駁擋軍購換國共論壇！賴士葆急撇：是賴總統不來說明，怎麼審？

政治中心／綜合報導

國民黨、民眾黨昨27第十度在立法院封殺總預算，以及國防特別預算條例。國民黨、國台辦也同時在今（28）日上午10時宣布，國共智庫論壇在2月舉辦，封殺軍購換論壇的傳言也甚囂塵上，不過，國民黨嚴正否認還揚言提告，對此，國民黨立委賴士葆受訪「重點是賴總統不來說明啊，我們怎麼審？扯到中國大陸那邊去，胡扯的啦！」

對於「軍購換國共智庫論壇」，賴士葆在立法院受訪表示，這絕對是胡說八道的，自己大概快一個月前，當時國民黨主席鄭麗文找區域立委一對一談話，「她跟我談就講了未來針對能源、AI、天然災害，小規模的國共論壇跟對岸來談，你看一個月前就講了，怎麼會跟現在軍購有關係？」直呼這東西叫隨便講講、亂栽贓。

「軍購沒有擋，再強調一遍沒有擋，就是賴總統請你來立法院說清楚，就是這樣子」，賴士葆說，國民黨沒有要擋軍購，是賴清德不來立法院，因為賴要到立法院的條件很多是假設條件門檻，就是不來！「他只要來接受統問統答，人數不用很多，藍白幾個代表就可以審啦，沒有擋軍購」

賴士葆還表示，特別預算是要比如突然遭到天然災害、戰爭、緊急狀況，才可提出，但現在沒有發生，還罵民眾黨提四千億，按民進黨政府編的1.25兆，八年每年才一千五百億，賴反問「我們逐年編可不可以？一次編兩千億也是可以啊！」每一年編特別預算這是可以討論的，「但重點是賴總統不來說明啊，我們怎麼審？扯到中國大陸那邊去，胡扯的啦！」

