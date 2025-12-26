嗆與黃牛掛鉤！大麥網反擊「造謠已取證」 朱孝天急道歉

藝人朱孝天因未參與F4復活合體，與相信音樂關係惡化，還在粉絲群組點名相信音樂選擇了與黃牛掛鉤的大陸售票網「大麥」，掀起網友討論，隨後大麥反擊將追究造謠方法律責任的權利，朱孝天於同日晚間發布道歉聲明。

據陸媒《紅星新聞》報導，網傳朱孝天爆料五月天所屬經紀公司相信音樂，涉嫌勾結黃牛炒票，形容大陸最大售票平台「大麥」與黃牛掛鉤。大麥客服回應，公司對黃牛行為零容忍，堅決維護購票用戶的合法權益，票價由主辦方根據市場規則制定，大麥作為票務平台嚴格執行相關規定，不存在與第三方合作抬價的行為。

報導提到，大麥網相關工作人員後續也回應「已對不實訊息進行取證，並保留採取一切法律措施追究造謠方法律責任的權利。」

然而，昨日晚間10時許，朱孝天發布道歉聲明，提及自今年九月「F4合體」相關事件發生以來，他持續遭受網路暴力侵擾，精神承受巨大壓力，在持續的惡意攻擊私信（私訊）裹挾下，他因情緒失控，在與別人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此向公眾致以誠摯的歉意。

