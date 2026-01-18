嗆蔣萬安！柯文哲：營養午餐免費、周周喝鮮奶都是騙選票

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

台北市長蔣萬安近來推出營養午餐免費政策，各縣市紛紛表態跟進。曾任台北市長的民眾黨前主席柯文哲今（18）日被問及此議題時說，營養午餐完全免費基本上就是民粹政治，要說這是要鼓勵民眾生小孩，「聽一聽，我也知道你在騙選票，但好啦可以接受」，但羊毛出在羊身上。另外，對於於北市學齡兒童每週可領1瓶鮮奶，柯也認為是在騙選票，沒有實際意義。

柯文哲。（圖／方炳超攝）

民眾黨今天下午舉辦2026松信夥伴見面會，前主席柯文哲、現任主席黃國昌等人均出席活動。柯文哲在回應黨員提出有關免費營養午餐政策議題時，柯文哲首先問，你要聽學術版的嗎？柯文哲說，營養午餐完全免費，是沒有排富，所有人通通免費，其實在這方面，是違反社會福利偏向弱勢，因為有錢沒錢通通免費，所以變相是把本來社會福利，就是說，如果是中低收入免費，有錢人要繼續繳營養午餐費用，這是社會執行社會正義，現在完全免費，其實在科學上是不對。

柯文哲說，除非今天是說，因為大家都不想生小孩子，要用很多政策鼓勵大家生小孩，如果理由是說，營養午餐是要為應付少子化，有些福利措施，有這些理由的話才可以接受。

柯文哲表示，每個政策推出時要考慮兩件事情，第一，誰是受害者？第二，誰是受益者？這案子是全部免費，顯然沒有很明顯受害者，那誰是受益者？每個人都是，可是這時已經把本來社會重新分配機制取消掉，這時唯一目的只是政策引導。但是實務上看，全台營養午餐完全免費的，通常品質都變差，為什麼？因為完全不要錢，大家就不會很珍惜，所以事實上完全不用錢時，督導力道會變弱，因為人的心態是付錢的就是老大、我有付錢我會看。

柯文哲說，在他自己任內，台北市營養午餐是中低收入免費，家裡還付得起繼續付，在這補助狀態下，台北市政府會說，要鼓勵有機蔬菜，這時會補貼，若將來全部免費時，營養午餐作為政策引導作用，這個功能就會損耗。

柯文哲說，結論是，完全營養午餐免費，其實基本上就是個民粹政治，這大家都曉得，如果要這樣做，那要講說這樣做是為了鼓勵那些人生小孩，讓生小孩負擔比較低？用這個理由，聽一聽，「好啦我也知道你在騙選票，不過還好啦還可以接受」，這條其實沒有特別有意義，因為羊毛出在羊身上，只是政府稅收挪一部分處理這個，但是基本上，如果是要作為一種社會財富重新分配的正義時，營養午餐完全免費，沒有特別有意義。

柯文哲說，倒是有一個他是絕對反對的，每周喝一杯鮮奶。柯文哲表示，以前議員闕枚莎就跟他說，他說自己是醫生，闕枚莎沒辦法說服他，一週吃一天，那很奇怪，這騙選票非常有用，民粹政治他也知道，可是沒有實際上意義，「所以政策是這樣，你也知道那個在騙選票，可是，好啦好啦，要騙就去騙！」



