嗆藍大咖赴中媚共！黃越綏籲台人2026更團結：否則對不起美日

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨人士紛紛赴中，近期有多位立委赴廈門參加台商協會活動，台北市長蔣萬安今（28）日也前往上海參加雙城論壇。作家黃越綏說，這些政客見風轉舵的媚共行為愧對先人；她也說，即將邁入2026，盼台灣人拿出愛國良知，團結向中共說不，否則對不起挺台的美國、日本。

黃越綏27日發文表示，最近目睹了國民黨，不論是由中央級的國民黨團總召傅崐萁，到地方為首的蔣萬安，均爭先恐後的帶頭攜團赴中朝拜，尤其蔣的父親蔣孝嚴，還提前臥底為兒子舖路。這些政客為己利而見風轉舵的媚共行為，不但愧對先人，更在國民黨的黨史中添加一大敗筆。

黃越綏提到，中國國民黨和中國共產黨，原本就同屬中國的兩大政黨，卻在一山容不下二虎，彼此都想一黨專政的情況下，結果引來內戰的鬥爭，不但犧牲廣大無辜人民的生命與權益，更造成爭奪中國代表身份的政治荒謬秀。

黃越綏指出，而國民黨退守台灣後，依舊專制橫行霸道超過半世紀，終於在台灣人對於民主自由的嚮往，以及前仆後繼下，誕生了以台灣為主體性的民進黨，作為反對獨裁力量的後盾。

黃越綏直言，好不容易經過大家長年共同的努力下，弭平省籍的隔閡，減少貪官污吏，而且在政黨輪替下，造就了台灣的文明與獨立性，以及影響世界半導體的特殊地位。但不知惜福的國民黨，不但忘本，更在前總統馬英九等人的唱和下，讓台灣受拖累並從一中各表，一國兩制，到被矮化成了中國一區，光由韓國最近對台灣國格下降的表現就是證明。

黃越綏認為，對於這些手捧台灣民脂民膏的薪資入袋，卻日以繼夜的跪拍中共馬屁的叛國賊，台灣人唯有不再被洗腦或誘惑，而堅持用選票將他們從政壇消失，才能落實國民黨不倒，台灣不會好的口號。如今連中國移民美國的上海人，都已經正式聲明，發起上海獨立運動。

黃越綏強調，即將邁入2026，由衷的希望有骨氣的台灣人，能夠拿出愛國的良知，發揮捍衛自由民主的精神，團結且更勇敢的向中共說不，否則怎麼對得起支持台灣超過八十年的美國，以及不怕得罪中國而願意併肩作戰的日本？

