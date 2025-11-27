嗆藍委不敢赴中稱中華民國立委 王義川再喊：台灣國令我驕傲的國名

[Newtalk新聞] 民進黨立委王義川日前到日本旅遊，在神社繪馬寫下他來自「台灣國桃園市」，遭國民黨立委王鴻薇諷「中華民國少一個國會議員」，牛煦庭立委也批這是照妖鏡，王義川反嗆藍委，敢不敢到中國喊「我是中華民國立委」，新黨副秘書長游智彬卻檢舉王義川，要求內政部調查王義川是否涉及雙重國籍。王義川26日再喊「台灣國！令我驕傲的國名」。





王義川日前在神社繪馬的住所處寫下「台灣國桃園市」，遭國民黨批評到底認不認同中華民國？王義川反嗆「我是台灣國立委，有問題嗎？」，請王鴻薇、牛煦庭去中國喊他們是中華民國立委，敢不敢？「笑你們不敢啦！臭俗仔！」

游智彬25日表示，他正式向內政部提出實名檢舉，要求內政部長劉世芳立即查證，王義川是否涉及雙重國籍，是否持有「中華民國以外的所謂台灣國護照」？卻遭網友批浪費社會資源。





王義川26再透過Threads發文直言，「台灣國，令我驕傲的國名，大家要勇敢說出我的國家叫做台灣Taiwan！」，他提及，自己每次出國有機會都會跟外國人說：「Taiwan is Taiwan, China is China. Taiwan is my country」。





王義川指出，〈 母親的名叫台灣〉這首歌，是台灣國國歌之一，每次聽都很有感觸，尤其在海外，這首歌響起時，所有台灣人都百感交集，也都會大聲唱和，「至於那些只會說自己是中國人的中國人，因為我們不同國，我就不勉強你了！」

