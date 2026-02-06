嗆藍挺過罷免就膨脹！館長喊「把自己打死」：綠2026又要贏了

政治中心／劉宇鈞報導

2026九合一大選，民進黨布局策略穩健，反觀國民黨卻亂成一鍋粥，多個縣市都出現內鬥。網紅館長陳之漢怒批，國民黨挺過大罷免後就自我膨脹，如今內部鬥來鬥去、不團結，國民黨自己就要把自己打死，若繼續鬥，年底選舉民進黨又要贏了。

館長：國民黨內部千瘡百孔

館長4日直播時表示，面臨年底選舉，民眾黨沒什麼問題，但國民黨是千瘡百孔，果然不愧是泱泱大黨，他最近分別和國民黨正副主席鄭麗文、蕭旭岑、民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲等人吃飯，大家都互相交換意見。

廣告 廣告

館長認為，現在不是藍白合不合的問題，而是去年挺過大罷免後，國民黨內部自我膨脹，覺得2026、2028一定穩贏，國民黨之所以每次選舉都輸，就是自己先把自己打得半死，全黨現在四分五裂。

館長：國民黨自己要把自己打死

館長還稱，很多國民黨的人私下來拜託他支持，各縣市人馬都在動，光是一個議員席次，彼此就鬥得半死，更不用說縣市首長，包含新北、台中、新北等，每個人都想出來選，一點也不團結，「國民黨現在自己要把自己打死啊」。

館長示警，國民黨若繼續鬥下去，民進黨在年底選舉又要贏了，國民黨到了選舉內部就「殺瘋了」，11月才要投票，現在才年初，各派系鬥得不可開交，鄭麗文現在也管不了。

館長直言，國民黨是黨中有黨，尤其各縣市都有多個派系，鄭麗文也孤掌難鳴、很難處理，他還聽說國民黨很多人想脫黨參選、想玩三腳督，「你就玩吧」。

更多三立新聞網報導

新聞幕後／用國民黨玩「管控台灣」假象 官員掀習近平劇本：不會停止

鄭麗文稱九二共識不恐怖！賴清德嗆「真是中國人」 國民黨：抹紅扣帽子

國共論壇喊「都是中國人」！王定宇嗆藍當乖寶寶：我們是堂堂正正台灣人

蕭旭岑國共論壇嗨喊「兩岸都是中國人」 民進黨：何不把黨部搬到北京？

