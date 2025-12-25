嗆誣蔑柯文哲的事會一直記在心裡 吳怡萱曝鍾小平這嘴臉

欲投入2026北市議員選戰的民眾黨前副祕書長許甫，24日宣布辭去黨職後，25日隨即啟動市場拜票行程。（許甫提供／丁上程台北傳真）

欲投入2026北市議員選戰的民眾黨前副祕書長許甫，昨日宣布辭去黨職後，25日上午與同樣要投入議員選戰的前發言人吳怡萱一同接受廣播專訪，兩人皆強調會努力讓支持者支持自己，也讓主持人黃暐瀚斷言「我覺得他們兩個都會當選。」許甫直言，議員是多席次選舉，松信空出3席，是非常競爭的選區，他強調還是要靠個人的特質跟努力，讓支持民眾黨的民眾先支持自己。

許甫25日上午先是與吳怡萱一同接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，他表示，議員是多席次選舉，目前松山信義區有3席的空缺，是非常競爭的選區。因此他還是要靠個人的特質跟努力，讓支持民眾黨的民眾先支持自己。他也引用藝人金城武的廣告詞「外界愈亂，心愈靜」，先做好自己，再穩穩地一步一步往前進。

吳怡萱則表示，中正萬華區選情也是競爭非常激烈，她必須要把曾經投給民眾黨政黨票的支持者全部找出來。只要願意支持、跟她一起努力前行，她會有很強大的後盾，不用擔心這些挑戰的來臨。至於同選區的國民黨議員鍾小平，吳則直言偶爾會在選區遇到他，「本人是客氣的，但是每一次客氣完之後，上節目講話就非常不客氣。」

吳怡萱強調，對她來說，當初前黨主席柯文哲被鍾小平誣蔑的事情，她會一直記在心裡面，因為一個民意代表不能做出一些違背自己道德底線的事情。

而在廣播專訪結束後，許甫也隨即啟動市場拜票行程，接續前往信義區的永春市場及松山區的中崙市場拜票。

